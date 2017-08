La cita del sábado

¿Pelea del Siglo? Cierto sector de la prensa no puede evitar llamarle así. Desesperados por clicks, desde Irlanda hasta Estados Unidos, se suman al circo que dejan los dos mejores showman de la historia del boxeo y las artes marciales mixtas. Aun sabiendo que “Pelea del Siglo” en realidad solo hubo una el 8 de marzo de 1971 en el Madison Square Garden y que ni siquiera en 2015 el combate entre Mayweather vs. Pacquiao, que adquirió el mismo nombre mediático, estuvo a la altura de lo que dejaron Ali y Frazier en 15 rounds, es que parte del gremio y algunos aficionados puedan evitar subirse al tren. The Money Fight o Blockbuster Fight son sin duda nombres que describen mejor al evento del sábado, porque en efecto estamos hablando de un combate que sucede una vez en la vida en cuestiones monetarias y que en el mundo de las apuestas es comparable solo a un Super Bowl. De hecho, si quieren apostar a cuántas veces tuiteará Donald Trump durante el combate, ya lo pueden hacer. Aunado a las cifras, por semanas se ha comentado más de lo malo que puede ser el espectáculo sobre el ring, pero aunque el evento en sí pueda ser considerado como ridículo, los protagonistas están lejos de serlo. La pelea es única en el sentido que fue un joven dublinés de 29 años, con apenas diez de carrera profesional y cuatro dentro de una promotora que nació a principios de los noventa, quien hizo posible que un deporte con más de tres siglos de historia no solo volteara a ver a una industria de las artes marciales mixtas que se ha convertido en un fenómeno global, sino que logró manufacturar la más grande movida estratégica y comercial en la historia del deporte de combate. Si tomamos en cuenta que es muy probable que el boxeo sea el responsable de inclinar la balanza a que el deporte sea considerado más un espectáculo que un deporte en sí, es que entendemos cómo es que Connor McGregor es el personaje perfecto para esta industria, y más allá de que sean 4,158 días o 11 años, 4 meses y 20 días los que lo separan en edad de Mayweather, quizá podríamos ver esta pelea como un pase de batuta de showman a showman.

