Thomas Edward Patrick Brady Jr.

Tienes que levantarte y ganártelo cada singular día

Tom Brady

“Antes de estar casado con una supermodelo brasileña, antes de ganar su primer Super Bowl, antes de ser el reemplazo de Drew Bledsoe, Tom Brady era solo otro quarterback tratando de encajar en la Universidad de Michigan”. Así inicia un especial que le hizo la NFL hace algunos años al ahora portador de cinco anillos, en el cual bajo el análisis de Greg Harden, director de la Asociación Atlética de Michigan y consejero deportivo de Brady en la universidad, se intenta explicar qué hay detrás de la inquebrantable mentalidad del más exitoso mariscal de campo todos los tiempos. “Es un sentimiento extraño cuando entra un niño a mi oficina y me dice: ‘necesito apoyo. Quiero ser el quarterback titular de Michigan’. Acababa de perder 25 libras por apendicitis. Era el niño más delgado que había visto y hablaba de ser mariscal. A partir de ahí tenía que hacerle entender que no le iba a poder conseguir ser titular en Michigan. No había nada que pudiera hacer”. Para su segundo año, Brady ya se había ganado la titularidad. Eso no impidió que cada semana antes de un juego, cada viernes, visitara a Harden para entrenar su mente. “Estamos hablando de un joven de 20 años con hambre por ser el mejor”. El resto ya lo saben, en el Draft de la NFL, en abril del 2000, no fue considerado hasta la sexta ronda, selección 199. “Mi trabajo era convencerlo que con o sin el futbol iba a ser grande. Y una vez que pudo ver eso, creo que ya no existieron límites”. En el 2011 se convirtió en el primer MVP de la Liga votado de manera unánime. La historia de Brady es la historia de un hombre y un equipo ordinario volviéndose extraordinario. Un hombre que aprendió a manejar sus inseguridades y demonios hasta convertirlos en su fortaleza mental. Solo así se puede explicar lo que fuimos afortunados de ver el pasado domingo 5 de febrero. Solo una mente así, entrenada semana a semana para cada juego que enfrenta desde la universidad, puede remontar 25 puntos en un Super Bowl.

