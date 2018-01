Nadie sabe montar un espectáculo como los gringos, esa es la realidad. Ya sea musical, deportivo, publicitario, televisivo. Son los reyes de varias de las industrias que rigen al mundo. El mejor ejemplo de ello es el Super Bowl, que pasó de ser en su primera edición el único transmitido por dos televisoras, con dos kickoffs en la segunda mitad y de no ser un evento agotado con boletos desde los 10 a los 15 dólares, a uno con un valor de marca de 663 millones de dólares 50 años después. Fue el 15 de enero de 1967 cuando se realizó el primer juego de campeonato entre las recién fusionadas American Football League y la National Football League. La idea de tener un partido que decidiera al campeón definitivo era una de las obligadas condiciones que pusieron ambas Ligas, pero ¿cómo llamarlo? A sus 33 años de edad, Pete Rozzelle había sido elegido comisionado en el 60 y entre un mal ejercicio de creatividad al momento de bautizar, nombres como The Big One “El Grande”, Pro Bowl y World Serie of Football, “Serie Mundial de Futbol”, finalmente fue su misma idea llamarlo The AFL-NFL World Championship Game. Largo, aburrido y sin duda nada vendible para los titulares de prensa. Sería hasta su cuarta edición que el partido fue nombrado oficialmente como Super Bowl. Si bien los libros de historia y el Salón de la Fama en Canton, Ohio, acuñan el nombre a Lamar Hunt, fundador de la AFL y dueño en aquel entonces de los Jefes de Kansas City, al contar que éste se inspiró en el juguete de sus hijos y de moda “Super Ball”, hay pruebas como la que dio el New York Times en su edición después de aquel primer Súperdomingo, que el apodo ya existía. The Super Bowl: Football’s Day of Decision Stirs Nation, “El Super Bowl: El día decisivo del futbol mueve a la nación”, era lo que se leía sobre aquel histórico encuentro entre los Empacadores y los Jefes. Uno que Harvey Frommer en su libro “Cuando era solo un juego” describe mejor que nadie como aquel “juego mítico que se ha convertido en el espectáculo de un día más grandioso, grosero y llamativo en los anales de los deportes estadunidenses”.

Twitter@jiimejime

jimenar14@gmail.com