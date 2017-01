El mejor binomio de la NBA

“Hablando de metas específicas para el equipo, no tengo ninguna. Las mías son muy básicas. No hablamos de que tenemos que ser los de más victorias. No hablamos de ganar la Conferencia, ni el campeonato. Honestamente. Nunca”. Cuando Gregg Popovich decide abrirse, uno puede notar que es una persona fascinante. Intenso. Sistemático. Táctico. Ético. Amante del vino. Y estratégico. Algo en lo que seguro influyó su pasado militar. A sus casi 68 años de edad, no solo es el entrenador con más antigüedad en activo en la NBA y en las principales Ligas de EU, sino que durante su era ha llevado a los Spurs de San Antonio a conseguir cinco campeonatos de la Liga, donde lo que ha trascendido es el carácter que ha formado en su quinteta. Pop describe su fórmula así: “Un sistema de aprendizaje que nunca termina, no importa lo arraigado que puedas tenerlo, siempre caben nuevas alternativas”.

En cuestión de preferencias, se decanta por el defensa inquebrantable ante el delantero explosivo. Ataque fluido y sacrificios en la trinchera. Si alguno aspira a ser dirigido por él, tendrá que tener sentido del humor más allá del talento. Eso es carácter para Gregg. De hecho, si uno googlea character y Spurs tendrá más de tres millones de resultados. La clave para la construcción de esto radica en la casi perfecta relación con sus jugadores, se complementan en gran armonía. Pero si hablamos de dramas, por supuesto que el binomio ha pasado por algunos. En Las Finales de la NBA en 2013, cayeron ante el Miami Heat de LeBron James 4-3, pero para 2014 regresarían por la revancha y arrasarían con la serie 4-1. Tras conquistar su ultimo anillo, Popovich les dijo: “Nunca he estado más orgulloso de un equipo. Nunca obtuve tanta satisfacción de una temporada”. Esta semana San Antonio visita una vez más México a la espera de ahora sí poder jugar y lo harán como el segundo mejor de la Conferencia Oeste ante los Suns de Phoenix. Deleite en la ciudad.

