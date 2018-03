A 78 días del Mundial

Suecia-Chile, Chile-Dinamarca, Dinamarca-Panamá, Panamá-Suiza, Suiza-Grecia, Grecia-Egipto, Egipto-Portugal, Portugal-Holanda, Holanda-Inglaterra, Inglaterra-Italia, Italia-Argentina, Argentina-España, España-Alemania, Alemania-Brasil, Brasil-Rusia, Rusia-Francia, Francia-Colombia, Colombia-Australia, Australia-Noruega; son solo algunos de los 64 partidos que disputaron en esta Fecha FIFA las 32 invitadas al Mundial. De las 20 mencionadas, cinco no estarán en Rusia en el verano; pero mientras que encuentros como el de Corea del Sur-Polonia, Polonia-Nigeria, Nigeria-Serbia, Serbia-Marruecos o México-Croacia, Croacia-Perú, Perú-Islandia, Islandia-México se mantuvieron entre puras selecciones clasificadas a la justa, otros países como Senegal, Japón y Uruguay optaron por no prepararse en absoluto ante escuadras mundialistas, mientras que Bélgica, Arabia Saudita, Irán y Costa Rica solo tuvieron una de sus dos disputas ante naciones nivel Copa del Mundo, estas dos últimas por cierto ante Túnez. Brasil alivia el recuerdo del Mineirazo (7-1) y reafirma que es candidata a levantar el trofeo del Mundial sin echar de menos a Neymar. Equipazo sin aún deleitar. Alemania siguió catando a sus jóvenes por lo que su racha de 22 encuentros invictos interrumpida poco importa mientras hubo tiempo de probar.

“Este Mundial es la última oportunidad”, declaraba Leo hace unos días, antes de que España y Argentina dejaran en claro que la Albiceleste sin el blaugrana no existe, uno que después del sexto gol ya no pudo ver más. No le debe nada a nadie. Lo que importa es Isco de titular, su indirecta al Real Madrid y que mientras los sudamericanos dejaron de ser favoritos para llegar a semifinales, los europeos dejan en claro que lo de Brasil 2014 no se volverá a repetir. Francia deja dudas ante los cafeteros, pero con una contundente victoria ante los próximos anfitriones, de los cuales el que más intimidará será Vladimir Putin, se muestra como sólido candidato por la brillantez que cargan Mbappé, Pogba, Kanté, Rabiot, Martial, Griezmann, Dembelé y Giroud. De México solo puedo decir… que verdadera pena lo de Araujo.

