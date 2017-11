Mucho que aplaudir, mucho que mejorar

Pasaron 115 días desde que el balón rodó el viernes 28 de julio, hasta llegar a la final del primer torneo de la Liga Femenil Mx el pasado lunes. Han sido cuatro meses interesantes; 16 equipos, 402 jugadoras, 14 jornadas, 112 partidos, 380 goles, 18 penales, 7 autogoles, 18 empates, 154 tarjetas amarillas, 6 rojas, 306,997 espectadores en total, con 39,482 tan solo en la Jornada 11. Hubo goleadas hasta por 9-0 y duelos que se fueron en blanco. Y para el 11 de septiembre, se transmitieron los primeros encuentros por televisión con la doble cartelera en la Jornada 7 de Fox Sports. Al finalizar la temporada regular, solo Pumas y Chivas no habían jugado en los recintos en que sus contrapartes varoniles disputan los tres puntos. Para el Guadalajara, al llegar a la semifinal, eso cambió. Los cuatro duelos en esta instancia cumplieron. Las líderes de todo el torneo, las del América, se despidieron tras un 6-4 global en el primer Clásico Nacional femenil ante Chivas; la vuelta, cabe destacar, fue el primer partido transmitido en televisión abierta. La mejor ofensiva y defensiva, Tigres, cayeron 4-3 ante Pachuca, mismas que hace unos días, junto a las rojiblancas, llenaron el estadio Hidalgo con 28,955 aficionados. Récord de asistencia para la joven Liga. Tras el experimento, si bien es importante aplaudir lo bueno, se tiene que tomar nota de lo negativo. De entrada, el compromiso de ciertas instituciones con sus jugadoras puede mejorar y no solo en los salarios. En este contexto, le pregunté al CEO de Grupo Omnilife, José Luis Higuera, si tenían pensado darles a sus jugadoras algún bono económico en caso de salir campeonas. Su respuesta fue: “¿Por qué les es tan importante a ustedes hablar del dinero? Si convives con la femenil o la varonil existe esa espiritualidad. Sabemos que el futbol varonil es primero dinero y luego vemos el deporte, con las niñas no está siendo así…”. Si bien es cierto que no se puede comparar el ingreso económico que presume un equipo varonil con un femenil, ambos son profesionales y el futbol no deja de ser un trabajo. La ilusión de un primer torneo pasará y a las campeonas bien les serviría un reconocimiento más allá de un trofeo y una felicitación.

