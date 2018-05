Si Joan Gamper viviera hoy

Cuando Joan Gamper se quitó la vida el 30 de julio de 1930, el Barcelona solo había conquistado un título de la Liga española, el primero en 1929. “Si mi abuelo viera lo que es ahora el Barça se asustaría”, dijo hace unos meses Xavier Gamper, uno de los tres nietos del fundador del club, en el marco de la presentación del documental Gamper, L’Inventor del Barça. Y tiene razón. Puso los cimientos de un equipo amateur con apenas 22 años y 118 años después es un gigante. Por décadas, en la familia del suizo su suicidio fue un tema tabú, por lo cual buscaron revertir el secretismo alrededor de su figura dando a conocer su historia, una en la que por fin se entiende lo clave que fue durante 30 años durante cinco periodos al frente del club. Una serie de problemas lo llevaron a exiliarse en su natal Suiza, cuando desde 1925 la afición azulgrana pitaba el himno de España. Sin embargo, se entiende, que fue el crack de Wall Street en 1929 lo que lo ahogó en deudas que provocaron su fin. Algunas cosas no han cambiado, pero otras por la evolución del negocio del futbol, sí. Si Joan Gamper viera los millones que mueve el Barça no solo no lo creería, sino como dice su nieto, se asustaría. Y un partido como el del domingo es el que dimensiona lo que significa en el mundo el club catalán, que obviamente sin su contraparte merengue no sería igual. El clásico español es el de los más de mil millones de dólares en plantillas, el que solo en cuatro países del mundo no se ve y que tiene como protagonistas a dos de los tres equipos más valiosos del mundo. El Barça viene de ganar su séptimo título de Liga en la última década y de conseguir el octavo doblete de su historia. Va por el récord único de acabar la temporada invicto y su archirrival, que viene de lograr su pase a una cuarta final de Champions en cinco años, está en su camino. Está la polémica porque no habrá pasillo. Una tradición que data de 1970 y que entre ambas plantillas se ha hecho en tres ocasiones, la última en 2008, pero que Zidane ha rechazado. Está la despedida de una leyenda, Andrés Iniesta. Están las declaraciones de Sergio Ramos, que asegura que una Orejona vale un doblete o más. Una vez más, el orgullo en juego. Al final, ¿qué es más difícil de ganar, la Liga española o la Copa de Europa?

