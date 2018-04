Que no desaparezca la humildad

“Puede jugar por derecha, por izquierda, como 10… es rápido, creativo”. Con esas palabras describía Mourinho a Mohamed Salah, pero después, ya no le llenó el ojo en el Chelsea. Aquel que el portugués rechazó, hoy está en la cima del futbol, pero el egipcio de 25 años no la tuvo fácil. Clases de 7 a 9 de la mañana. Cuatro horas y media de camino diario para ir a entrenar durante casi 4 años. Regresar a las 10 de la noche a casa en Nagrig, una remota aldea frente al Nilo al norte de El Cairo. Padres en contra del futbol que querían que se dedicara a su religión. Del Mokawloon Al Arab y Arab Contractors al Basilea, Chelsea, Fiorentina, Roma y Liverpool. Es sin duda Jürgen Klopp quien lo ha catapultado. “No quiero verte en las laterales creando ocasiones para tus compañeros, quiero que seas el hombre estelar, vas a ser el máximo goleador del equipo”, le dijo cuando llegó por 42 millones de euros el verano pasado. El fin de semana fue elegido por sus compañeros de la Asociación de Futbolistas de los 92 clubes que engloba el futbol inglés como el jugador más valioso. Hace unas semanas durante las elecciones presidenciales en Egipto, el Economist reportó que más de un millón de boletas fueron anuladas porque varias traían sobre escrito el nombre de Mohamed Salah como propuesta. Se entiende. La nación africana que a raíz de la primavera árabe en 2011 terminó por derrocar a Mubarak, no ha encontrado estabilidad social y política tras un régimen de 29 años. Hoy es gobernada por el general militar Abdel Fattah al Sisi y por supuesto el éxito de Salah ha servido de propaganda para el autoritario gobierno. Por lo menos un gol suyo, el que le dio la oportunidad a la selección egipcia de regresar a un Mundial luego de 28 años, suspendió temporalmente la prohibición de reunirse sin autorización tras ver que millones salieron a las calles a festejar. Y es que hace 6 años más de 70 murieron en un enfrentamiento en el estadio Puerto Said cuando aficiones de dos equipos con posturas políticas opuestas se enfrentaron. Salah ha recibido lujosas propiedades por parte de magnates, las ha rechazado o donado, pues su humildad lo ha llevado a apoyar hospitales, escuelas, centros de rehabilitación y la parte humana nunca se debe abandonar.

Twitter@jiimejime

jimenar14@gmail.com