Los XXV años pierden sabor

¿Por qué el Gran Premio de México ganó por tercer año consecutivo el mejor de la Fórmula 1? ¿Por qué la NBA desde que decidió volver al país en 2013 con juegos de temporada regular ha buscado año con año regresar? ¿Por qué cada vez son más los equipos de la NFL los que quieren venir a jugar al estadio Azteca? La respuesta es muy sencilla, la clave del éxito de los eventos deportivos internacionales en el país está en la afición mexicana. Y es en esa afición en la que recae el peso de salvar la celebración de un cuarto de siglo del Abierto Mexicano de Tenis. “Juego este torneo porque me gusta jugarlo, porque me hace feliz, me siento querido por México y la organización. Mi ilusión es jugar este torneo”, fueron las palabras de Rafael Nadal hace unos días en Acapulco. Justo a 13 años de su primer título en nuestro país, el español regresaba para una edición especial. Fue aquel 27 de febrero de 2005, con tan solo 18 años de edad, cuando una promesa del tenis mundial daba los primeros pasos firmes para convertirse en uno de los mejores de la historia. El AMT apenas celebraba 12 ediciones y ante casi 6 mil personas, solo requirió de 54 minutos para vencer a su compatriota Albert Montañés. Su máximo logro hasta ese momento había sido conquistar la Copa Davis con España dos meses antes y después conseguir el Abierto de Brasil. Adjudicarse “El Guaje de Plata” en aquella ocasión significó apenas su tercer título en el tour de la ATP. Hoy ya suma 75, mientras que el número 76 tendrá que esperar. La ilusión que tenía por jugar uno de sus torneos predilectos se desmoronó en cuanto se resintió de la lesión que le causó baja en el Abierto de Australia a principios de año. El actual número 2 del mundo es tenista sí, pero antes es humano y bien sabe que la decepción que ha causado a la afición y a la organización del torneo es enorme. Queda en manos de MexTenis poder darle vuelta a la hoja y esperar que la edición XXV no sea recordada por la inesperada baja del dos veces campeón. La reacción de los que hicieron el esfuerzo por estar un año más en Acapulco, que por cierto agotaron los boletos desde octubre pasado, marcará la pauta del seleccionado en 2017 por la ATP y la WTA como el mejor torneo de su categoría.

Twitter@jiimejime

jimenar14@gmail.com