Un futbolista con mala suerte

Como buena aficionada del Real Madrid, me encontré en Netflix con el documental Le K Benzema y lo tuve que ver, sobre todo tratándose de un futbolista que tan dividida tiene a la afición tanto merengue como francesa. Su historia está marcada por una serie de infortunios en los últimos tres años. Más allá de tener la sensación de que la película es un último intento del francés y su equipo de trabajo por dar a conocer los detalles de lo que le sucedió desde su última convocatoria a la selección el 8 de octubre de 2015 a la fecha y así limpiar su imagen en busca de un milagro de ser convocado a Rusia 2018, entendí que Benzema es como muchos en la cancha un reflejo de lo que atraviesa como persona. Con entrevistas a Zidane, Cristiano, Ribery, Thierry Henry, Varane, Nasri, entre otros, se moldea la figura de un joven tímido, pero confidente, que ante los ojos de sus colegas es un crack, pero que para un sector de la sociedad francesa quizá siempre representará la herencia árabe de su cultura, la argelina. Todo comenzó con el escándalo de chantaje alrededor de un video sexual de su ex compañero en Les Blues, Mathieu Valbuena y su detención en Versalles en noviembre de 2015. “El error que cometí fue tratar de ayudar a alguien, es un pesadilla, no un error, se convirtió en una pesadilla querer ayuda a alguien” asegura Benzema en su versión de los hechos, que tras casi dos años de investigación, en julio de 2017 quedó exculpado del caso. Ya era demasiado tarde. En medio de la presión mediática, social y sobre todo política, con declaraciones incluso por parte del ex Primer Ministro francés Manuel Valls que dijo que el delantero no tenía espacio en el equipo, Benzema terminó por ser marginado. Semanas después de que Didier Deschamps declaraba que cualquier país estaría encantado de tenerlo, en abril de 2016, previo a la Euro en su país, le marcó para decirle que no lo convocaría por la presión. Incluso Carlo Ancelotti, que conoce al seleccionador francés aseguró que fue una decisión política y no técnica. Estamos a días de conocer las prelistas de las 32 selecciones mundialistas, pero es difícil apostar que Benzema, que sin duda reflejó lo que atravesaba personalmente con su baja en el campo, con 31 goles, 19 y 11 en las últimas tres temporadas, vaya estar en Rusia 2018.

