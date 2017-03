La herencia que absorbe la MLS

En julio de 2016, un artículo de la revista del NY Times de Jay Caspian Kang, creó la polémica que un título como The Dark Side of American Soccer Culture (El lado oscuro de la cultura americana del soccer) era de esperarse podía crear. En él, el autor invitado a un partido del Seattle Sounders, junto al grupo de animación conocido como los Emerald City Supporters, compara el comportamiento de dichos aficionados con el de hooligans racistas del Manchester United en la década de los ochenta. Los integrantes de esta cultura futbolística en desarrollo, llegaron a animar el encuentro acompañados de banderas, bufandas que cubrían sus rostros, tambores e incluso bengalas, mientras entonaban con acento inglés una melodía que hablaba de emborracharse y dispararle a alguien. No pasó mucho para que el comisionado de la MLS, Don Garber, calificara al artículo como incorrecto y aseguró que un trabajo así, sin sustento periodístico, no debió ver la luz. Además, defendió el hecho de que el 30% de la base de aficionados a la Liga era hispana, pues el artículo recalcaba también la existencia de dos culturas soccer en EU, la blanca y la latina, esta última siendo relegada. El fin de semana pasado, una nueva temporada de la MLS arrancó y en dicho marco hay dos aspectos que subrayar. Por un lado, se escuchó a los seguidores del Orlando City de Kaká, cantar una conocida melodía característica del América, mientras que en el estadio del debutante Atlanta United, en su encuentro frente al NY Red Bull, se hizo presente el clásico grito de la afición mexicana tras el despeje del portero rival. Así que la MLS podrá ser la Liga de futbol con mayor auge en las últimas décadas, pues desde 1996 no ha dejado de expandirse hasta los 22 equipos que la integran hoy. Sin embargo, con toda herencia que valga la pena, como lo es en este caso el futbol, viene también un costo, que parece ser copiar el comportamiento negativo de hinchas formados en naciones futboleras.

