De EU hacia México

En una época en que la política migratoria de Donald Trump busca dividir a dos naciones con un muro, cabe recalcar que no solo son los de este lado de la frontera los que cruzan en busca de mejores oportunidades. Hace unos días, The Guardian dio a conocer en un reportaje, las historias de tres futbolistas que decidieron probar suerte en México, en busca de más dinero y mejor calidad en el juego. En EU, el soccer no es una profesión que te ayude a salir de la pobreza, como ha sido el caso para tantos por aquí. No olvidemos que si algo tiene la Liga Mx, es dinero. Omar González, nacido en Dallas, pero de padres mexicanos, migró al sur después de que irónicamente un nacido en México llegara a ocupar un lugar en el LA Galaxy: Giovani dos Santos. Desde diciembre de 2015, un club fundado por migrantes mineros ingleses como lo es Pachuca, es su hogar. “La Ligas son similares, todos los partidos son difíciles y cualquiera puede vencer… la diferencia es que aquí hay más calidad en los jugadores”. En el caso del Santos, equipo que viaja de 8 a 10 veces por año al país vecino del norte en busca de jóvenes talentos, destaca la historia de cómo incluso aquellas nuevas generaciones de familias que migraron en su momento hacia allá, deciden hoy volver, como lo hizo Jonathan Navarro desde los 16 años. Criado en EU, pero nacido en México, Alex Zendejas tuvo que renunciar a jugar en un futuro para ellos para ser parte de Chivas. Tijuana, en cambio, es un caso aparte. El club está creando una institución que se rige bajo la identidad de los que viven cerca de la frontera. Tiene a seis jugadores de nacionalidad estadunidense que gozan de vivir lo mejor de ambas culturas a las que ahora pertenecen. “El enfoque de un club como Tijuana representa la verdad de una frontera borrosa entre dos naciones que dependen una de la otra para su prosperidad compartida”, destaca el diario británico, para evidenciar que hasta en el futbol ambos países se complementan.

Twitter@jiimejime

jimenar14@gmail.com