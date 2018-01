Unos avanzan, otros se estancan

Este viernes 12 de enero será un día histórico en Arabia Saudita. El país de medio oriente conocido por ser ultraconservador y donde las estrictas reglas religiosas son las que gobiernan la vida pública de sus habitantes, permitirá por primera vez el ingreso de mujeres a recintos de futbol, específicamente en tres estadios de las ciudades Yeda, Dammam y la capital Riad. Aficionadas y periodistas del sexo femenino podrán congregarse en un sector dentro de las instalaciones que está aislado al de los hombres, pues en la cultura musulmana esto es ley. La idea de la Autoridad General del Deporte en el territorio monarca es expandir la apertura en otras ciudades, todo como parte de distintas medidas que el príncipe heredero Mohamed bin Salmán ha puesto en marcha bajo el proyecto “Visión 2030”, que busca modernizar a la nación para hacerla más atractiva a turistas. Además de también permitirles a las mujeres manejar a partir de junio de este año, se autorizará impartir clases de educación física en escuelas privadas, en un país en el que cabe resaltar aún no hay facilidades deportivas para este género. El respeto en un mundo globalizado que hay por las distintas religiones y culturas se entiende, sin embargo, el ámbito femenino en el deporte está más que nunca en busca de mayor equidad. Por ejemplo, mientras Islandia se convirtió desde el pasado 1 de enero en el primer país del mundo donde ya es ilegal la brecha salarial entre ambos sexos y que el año pasado dio cátedra de feminismo con un spot publicitario de una de sus aerolíneas que apoyaba de igual forma a su Selección Nacional femenil que a la varonil; en México en cambio, en el marco del arranque del segundo torneo de la Liga Femenil Mx, la goleadora del Atlas, Alicia Cervantes, tuvo que renunciar por recibir tan solo 1,500 pesos mensuales. Una cosa es que la Liga se base por obligación en el esfuerzo de las instituciones y que aún no genere ingresos considerables, y otra respetar el trabajo de una futbolista profesional. En el gremio periodístico el tema de la igualdad no cambia mucho y por eso tareas a las que se han encomendado organizaciones, como la mexicana Versus, que busca combatir la discriminación de género con el fin de mejorar los contenidos en el periodismo deportivo, se aplauden más que nunca. Por mi parte no queda más que difundir.

