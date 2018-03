¿Cuándo van a hacer algo?

No porque México y China sean países con alerta sanitaria por clembuterol y por ende cuenten con un “permiso especial” para atletas que resultan dopados por la sustancia prohibida de manera accidental, se debe de dejar a un lado acciones concretas por revertir la situación. Esto va más allá del deporte. Es un problema de salud para toda una sociedad. Las secretarías de Agricultura y Salud aseguraron en su momento que la intoxicación por clembuterol a través de la carne es de menos de uno por millón de habitantes, pero en 2011 más de 100 jóvenes que vinieron a disputar el Mundial Sub 17 arrojaron resultados positivos. Aunque el caso más famoso continúa siendo el de los cinco futbolistas del TRI en plena edición de Copa Oro ese mismo año: Memo Ochoa, el Maza Rodríguez, Édgar Dueñas, Sinha y Christian Bermúdez. Si bien de vez en cuando nos enteramos que se cierran ciertos rastros por uso ilícito del fármaco para engordar al ganado (uno de los tantos problemas de sanidad que tienen estos lugares no regularizados en su mayoría), el tema ahí queda. “Acciones permanentes de vigilancia”, aseguran las autoridades es parte de los procesos para erradicar la práctica, pero ¿dónde están las pruebas de ese trabajo Senasica y Cofepris? Estadísticas, reglamentos, transparencia, nada. Regresando al tema deportivo ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar años aceptando que el positivo por clembuterol en atletas mexicanos “es normal” por la carne? ¿Qué pasa si por esta “normalidad” deportistas en verdad comienzan a doparse por negligencia con la sustancia, bajo el amparo de que no hay sanción en dosis mínimas? Importante. ¿A partir de qué cantidad ya no es dosis mínima? Urge claridad en el tema por parte de los distintos entes que regulan el doping y urge que las instancias de gobierno paren también la guerra de palabras que han tenido con la FMF, FIFA, AMA desde hace siete años y que tendrán con organismos como el CMB a raíz del caso del Canelo Álvarez y con la VADA que es la responsable de sancionar por positivos en el boxeo del Consejo. A este ritmo, no sé qué va a pasar de cara a un posible Mundial 2026 a disputarse en territorio mexicano.

Twitter@jiimejime

jimenar14@gmail.com