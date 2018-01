La Liga de los ricos

Cada año se publica un reporte con los ingresos de los clubes de futbol con mayores ventas a nivel mundial. La denominada Liga del Dinero del Futbol es normalmente retomada por los medios deportivos de una forma simple: como un ranking de lo que incorrectamente denominan como los equipos más ricos.

Si bien, el interpretar el reporte no es fácil (se necesita de conocimiento comercial y financiero para poder valorarlo en su justa medida), simplificarlo como una lista de clubes millonarios demerita la labor que conlleva investigar y publicar los ingresos de entidades tan celosas de sus finanzas, como lo son los clubes de futbol.

Para entender el reporte hay que empezar por explicar que esta lista mide ingresos recurrentes y no considera dinero percibido de manera extraordinaria por rubros como los traspasos de futbolistas.

Aquí radica la gran diferencia entre un equipo rico y una institución líder en generación de ingresos. Si el informe se tratara de riqueza, el PSG y el Manchester City estarían dentro de los primeros tres lugares gracias a la fortuna que inyectan cada año sus dueños desde Medio Oriente. Sin embargo, como el reporte se trata de medir ventas recurrentes, estas dos instituciones ocupan el quinto y sexto puesto.

Una de las diferencias entre la mercadotecnia deportiva y el marketing convencional es la lealtad del consumidor. Menciono este factor, ya que los cuatro primeros de la lista generan ingresos por encima de los millonarios PSG y City debido a una sola razón: el tamaño de su afición.

Manchester United, Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich son los equipos más seguidos tanto en sus países, como a nivel global.

Al final esta lista tan elaborada y compleja de interpretar se reduce a una simple premisa: Los equipos más queridos y seguidos son los que generan más ingresos.

El amor a los colores genera asistencia y consumo en los estadios, mayores audiencias de TV y, por tanto, derechos de transmisión mejor pagados, así como más patrocinios e ingresos por vías comerciales para los clubes. Esas son las tres variables que mide Deloitte. Una tripleta de rubros tangibles que se pueden contabilizar y comparar. De este profundo análisis de medio centenar de páginas se puede extraer hasta la popularidad en redes sociales de cada club.

Lo primero que salta a la vista es el dominio de los equipos de la Liga Premier en cuanto a ingresos se refiere. Esto se debe principalmente al modelo de distribución equitativo del contrato colectivo por derechos de transmisión. Como he mencionado en columnas anteriores, la entrada de medios digitales a esta puja incrementará el valor de esos convenios en el mediano plazo. Razón por la cual esperamos seguir viendo a los británicos como protagonistas en este informe.

Contrastan España, Alemania e Italia, con solo tres clubes de cada Liga entre los primeros veinte lugares. Competiciones de gran prestigio, cuyo modelo de ingresos es menos democrático que el británico; a pesar de que la Liga ibérica está tratando de emular el contrato de TV de la Premier.

El reporte de libre acceso recién liberado incluye un análisis interesante: Como vislumbran a equipos chinos y norteamericanos incrementar ingresos de manera importante, al grado de ser parte de este selecto club en los próximos años.

Algunos clubes de futbol de las dos potencias olímpicas globales pronto figurarán como líderes también en el balompié.

En ese sentido, no esperen ver pronto a ningún club mexicano en la lista, ni a los que pertenecen a empresas que cotizan en bolsa. Como ya he escrito en entregas anteriores, estas empresas no están obligadas a publicar los estados financieros de sus equipos de futbol, al no ser unidades de negocio representativas de sus ingresos totales.

La sección mencionada del informe también analiza la irrupción de un posible competidor a los ingresos del futbol: los esports. El interés de las generaciones más jóvenes en los esports puede de-sacelerar a la industria del futbol, la cual ha triplicado ingresos en lo que va del siglo.

Esas nuevas generaciones son los consumidores actuales y futuros. El acceso que éstas tienen a la información requiere de un mayor esfuerzo para ganar su atención que irse a la fácil y publicar una simple lista de ricos.

Por ello, en Moneyball analizaremos temas concretos de este arduo trabajo de Deloitte en próximas entregas, esto de acuerdo a coyunturas específicas en el futbol.





Equipos por Liga

Liga Premier Reino Unido

10 equipos

Manchester United

Manchester City

Arsenal

Chelsea

Liverpool

Tottenham Hotspur

Leicester City

West Ham United

Southampton

Everton

Bundesliga Alemania

3 equipos

Bayern Múnich

Borussia Dortmund

Schalke 04

La Liga España

3 equipos

Real Madrid

Barcelona

Atlético de Madrid

Serie A Italia

3 equipos

Juventus

Nápoles

Inter de Milán

Ligue 1 Francia

1 equipo

París Saint-Germain