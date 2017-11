¿Por qué siempre ganan los mismos?

Se dice que el dinero no compra la felicidad. Y luego se complementa con un: pero ayuda bastante.

En algunas de mis columnas he cubierto el tema de cómo está comprobado que la inversión en planteles galácticos (término que surge, a partir de aquel Real Madrid de Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham) normalmente se ve reflejada en mejores resultados deportivos. También he sido crítico de gastar con prisas, como mi columna acerca del fichaje de Ousmane Dembélé por parte del FC Barcelona y la crítica al excesivo monto pagado por el francés.

Mencionaba en ella que parecía que al Barça le quemaba la fortuna recibida por Neymar y tenía que fichar por fichar y así calmar a los culés; cuestionaba si era mejor destinar esos más de 200 millones de euros a la necesaria renovación del Camp Nou en un activo de rendimiento cierto y no en uno incierto, el cual se lesionó en su segundo partido como titular blaugrana.

El Barcelona hoy, sin el lesionado Dembélé, va primero; con una cómoda ventaja de ocho puntos sobre los equipos madrileños y cuatro sobre el Valencia (los cuales deberían ser seis de no ser por el robo del árbitro en el claro gol blaugrana del primer tiempo del domingo pasado).

¿Por qué el Barcelona y el Real Madrid dominan en Liga y en la UEFA Champions League? ¿Y por qué nuestras semifinales las protagonizan los equipos que son propiedad de las televisoras más importantes del país, la cementera líder a nivel global y el embotellador público más grande de bebidas de Coca-Cola?

Un estudio reciente realizado por Sporting Intelligence y la Asociación de Periodistas Deportivos nos da mayor fundamento para refrendar el estudio de Deloitte en cuanto a la respuesta: una mayor inversión equivale a mejores resultados.

El estudio analizó 465 equipos, 29 Ligas, nueve deportes y $20.58 billones en salarios. No solo en futbol, también en varios deportes; con clubes de la NBA ocupando nueve de los primeros 12 lugares en sueldo promedio por jugador.

Hay que distinguir que la NBA tiene planteles más reducidos al ser disputado por solo cinco jugadores por equipo a la vez y un calendario de 82 partidos en la economía más grande del mundo

Es lógico que los deportistas de élite tengan salarios mayores. Después de todo, cuando la Ley Bosman acabó con la esclavitud de los futbolistas, se terminó el modelo Pumas: donde grandes figuras forjadas en la cantera del Pedregal, como Luis García, Alberto García Aspe o el mismo Gerardo Torrado (acogiéndose a la misma ley) tuvieron que emigrar a otros equipos que les pagasen sueldos acorde a su caché.

En México somos muy creativos y proteccionistas en este tema, ya que debemos tener memoria y no olvidar nuestro “Pacto de Caballeros”, mecanismo que bloqueó localmente los efectos de la Ley Bosman durante muchos años, al cual le siguieron las reglas 10/8 y 9/9, mismas que cubrí en mi columna anterior y que también sirvieron para controlar los rangos de sueldo de los futbolistas mexicanos.

Esto con los efectos de jugar la Copa Libertadores de América en territorio nacional y las posibles consecuencias que se den a largo plazo a nivel selección.

Los tres equipos que acompañan a aquellos del baloncesto son los que ustedes imaginan. Lo interesante es el orden. El que mejor paga es el FC Barcelona con un salario promedio anual de $8.5 millones de dólares por jugador; es cuarto en la lista, después del Thunder de Oklahoma ($9.2 millones de dólares por jugador), Cavaliers de Cleveland ($8.99 millones de dólares por jugador) y los Warriors de Golden State ($8.94 millones de dólares por jugador).

Habrá que ver la escalada blaugrana en este ranking el año que viene con la reciente renovación de Lionel Messi; una posible comparación es la del PSG con el sueldo de Neymar, con este factor el equipo parisino pasó del puesto 35 el año pasado, al quinto lugar, pagando un salario promedio anual de $8.4 millones de dólares por jugador.

Real Madrid es el ultimo representante del balompié en los primeros 12 lugares; los merengues ocupan el noveno puesto con un salario promedio anual de $8 millones de dólares por jugador.

Es curioso ver cómo la igualdad en sueldos también se refleja en las tablas de clasificación y campeonatos; en la NBA, los Cavaliers y los Warriors pelearon por el título en las tres temporadas más recientes.

En la Liga española, el duopolio catalán y madrileño es una constante cada temporada, mientras que en la Liga francesa, el PSG permanece invicto y a nueve puntos de distancia del Lyon.

Los cuatro protagonistas de las semifinales de la Liga Mx son propiedad de empresas públicas que cotizan en la bolsa, cuya información está disponible; sin embargo, no están obligados por los reguladores a revelar los niveles de compensación de sus empleados y sus equipos no son unidades de negocio representativas de su facturación, razón por la cual no sabemos a ciencia cierta dónde se encuentran ubicados los cuatro semifinalistas en este análisis.

Lo que es lógico inferir, es que estos cuatro equipos, más Cruz Azul (Cementera) y Atlas (Televisora), son las nóminas más altas de la Liga Mx.

Triste realidad, pero al final Poderoso caballero es don dinero y después de la Ley Bosman y la agencia libre en los deportes norteamericanos (aquellos sin tope salarial), es difícil y casi imposible encontrar historias como la protagonizada recientemente en la Liga Premier por el campeón 2015-2016, Leicester City.

Siempre considerando que ese heroico título se dio en el futbol inglés, que cuenta con un modelo de distribución de ingresos más equitativo en general, similar al de la NFL.