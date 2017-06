Es más valioso un gramo de acción, que una tonelada de intención

Esta semana la selección mexicana femenil de futbol americano a través de un comunicado exhortó “…a la Federación Mexicana de Futbol Americano y a la Comisión Nacional del Deporte a cumplir con su obligación y liberar el recurso en su totalidad…”, con el fin de participar en el mundial de su categoría a realizarse del 24 al 30 de junio en Canadá, a lado de sus similares de Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Gran Bretaña y Australia.

La Federación Mexicana de Futbol Americano, presidida por Jorge Orobio, le comunicó a las seleccionadas que la Conade autorizó un mdp para apoyarlas, pero, el pasado 3 de junio, a 21 días del campeonato, les informó que Conade no había liberado los recursos, lo que desató una movilización principalmente en redes sociales por parte de las jugadoras para recaudar fondos.

Una fuente oficial de Conade, a quién consulté sobre este asunto, me comentó que el problema principal de la “falta de apoyo” se dio porque la FMFA solicitó tarde el mismo. De acuerdo con los procedimientos del organismo, se debe realizar la solicitud con un mes (mínimo) de anticipación al evento, cosa que no sucedió. Aunado a esto, la Conade se encuentra en una fase de “preparación” rumbo a los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, en donde se tiene presupuestado apoyar a 1,350 atletas que participarán en las 469 pruebas de 46 disciplinas que conforman el programa de la justa.

Como dato extra, Conade declara que actualmente trabaja con un tercio del presupuesto con el que inició el presente sexenio, traducido en números: 2 mil millones de pesos, de los cuales, el 40% está destinado al deporte de alto rendimiento, según cifras del propio organismo, lejos de aquellos 7 mil millones de pesos con los que arrancó la presente administración.

¿En dónde queda la autogestión de recursos de las Federaciones Deportivas? ¿Se están durmiendo en sus laureles? No pueden depender 100% de la Conade para garantizar la participación de los atletas en eventos internacionales, así como por supuesto, la Conade no puede ni debe “desamparar” a los atletas de alto rendimiento que han calificado a campeonatos mundiales solo por considerar que no hay garantía de éxito en su participación como es el caso de la selección mexicana femenil de futbol americano.

Si quieres unirte a la causa de estas jóvenes entusiastas, te recomiendo seguir su actividad en Facebook:

https://www.facebook.com/SeleccionMexicanaFemenilFootballAmericano/, pues es más valioso un gramo de acción, que una tonelada de intención.

Twitter @JACKIE_FELIX • felix_jacqueline@hotmail.com