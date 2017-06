¿Quieres saber a qué estamos expuestas las periodistas de deportes en México?

Hace unos días el mundo criticó y lamentó el acoso que sufrió Maly Thomas, periodista de Eurosport Francia cuando entrevistaba al tenista Maxim Hamou en Roland Garros. Sobre este tema reflexionó la periodista de El País, Isabel Valdés, valorando en su texto “la sombra que las profesionales de los medios de comunicación arrastran al ser tratadas sin respeto”, y sobre esa frase apunto que en México no es diferente. En la era de las redes sociales, mexicanos y mexicanas se escudan tras el anonimato que éstas facilitan para agredir, desacreditar y enviar mensajes sexistas con el fin de “defender” sus opiniones o ideologías. ¿Es el insulto detrás de un nombre falso o un avatar sin rostro (mayormente) la manera para expresar nuestras inconformidades o desacuerdos? Querido lector, lo que verá a continuación no son mensajes que me ofendan o definan, solo quiero mostrarte la otra cara y no la del falso glamour que quienes están como lectores creen que acompaña a quienes ejercemos como periodistas en el ámbito deportivo. Le recomiendo discreción, pues tal vez lo que lea le abra los ojos a nuestra realidad como mujeres profesionistas en un mundo machista, sexista y misógino.

