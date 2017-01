“Ningún título se gana en enero…”

El Real Madrid, el equipo que hasta hace unas semanas se nos vendía como invencible, fue eliminado por el Celta de Vigo (octavo en la clasificación de la Liga española) por marcador de 4-3 en el global, en los cuartos de final de la Copa del Rey. Luego de alcanzar la mejor racha sin derrotas en el futbol ibérico, el encanto de ZiZou terminó hace dos jornadas a manos del Sevilla en partido de Liga. Una Liga que llegó a liderar hasta por seis puntos y que el club merengue comienza a sentir que se tambalea pues ahora la insignificante diferencia de una unidad lo separa precisamente del Sevilla, segundo en la fila por el título y solo dos de su peor verdugo: el Barcelona, que es tercero. Para colmo, el Real Madrid fue eliminado del torneo de Copa, negándose la oportunidad del anhelado triplete esta temporada. Veamos pues ¿Qué hay detrás de la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey?

1. Después de la gran racha: la distracción. Hay un dicho que reza: “Ningún título se gana en enero…”. Y es que luego de superar la mejor racha del Barcelona de Luis Enrique (que la temporada pasada alcanzó 39 partidos consecutivos oficiales sin conocer la derrota), el Real Madrid, con 40 encuentros sin perder… se desmorona. Esa caída de 2-1 ante el Sevilla marcó el fin de su invicto y Zidane se lleva la primera derrota en eliminatorias… De hecho, de los últimos 5 partidos, solo han ganado uno.

2. Equipo realista, no pudo con 3 torneos. Difícilmente un equipo logra jugar 3 torneos (Copa, Liga y Champions) al máximo nivel. Entonces, si lo vemos de forma realista, la neutralización de su racha invicta y la pérdida de puntos en la Liga trajo preocupación al banquillo merengue, que definitivamente eligió perder el título menos relevante… Si había que sacrifica un título ¿sería la Champions? ¡Impensable!, y ¿la Liga? Después de perder contra el Barça la temporada pasada, estaba claro que buscarían pelearla.

3. CR7 ya no es lo que era. Pese a que anotó el gol del empate en el juego de la vuelta en los cuartos de final de la Copa del Rey, el portugués ha dejado de ser el temible goleador que casi por sí solo garantizaba el triunfo del Madrid ante este tipo de rivales y en esta ronda de estos torneos. Cristiano está envejeciendo y su equipo no encuentra atacantes que puedan sustituir su fortaleza. Tan es así, que el héroe que han tenido los merengues en las últimas semanas es el defensor central Sergio Ramos… Pero esta ocasión “noventa y Ramos” no apareció.

