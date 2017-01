“La doble moral significa el poder de sostener dos creencias contradictorias en la mente al mismo tiempo y la aceptación de ambas”

George Orwell



Resulta que en México se ha estado dando un fenómeno que me atrevo a aseverar es único en el mundo: el doble arbitraje. El primero se da dentro de la cancha el día del partido y, el segundo, uno, dos o tres días después de dicho encuentro, cuando la Comisión Disciplinaria entra en acción o porque da seguimiento a una acción/actitud antideportiva (caso de Diego Novaretti y su escupitajo) o bien, se atiende una queja interpuesta por un club (caso Peñalba y su supuesto escupitajo). Por ello, esta semana te invito a revisar: ¿Qué hay detrás de la omnipotencia de la Comisión Disciplinaria?



1. No se respeta la decisión del árbitro central. ¿O para ti no es una falta de respeto que se cuestione tu criterio y hasta tu capacidad para observar?... Porque es justo esa la lectura que yo le doy a la intervención de una Comisión que, de manera tardía, busca corregir errores suscitados en un partido de futbol. Retomo el duelo León 2-4 Pachuca de la Jornada 1, después del cual el jugador de Pachuca, Franco Jara, fue sansionado con un partido de suspensión por fingir un penalti, que él mismo cobró y con el que contribuyó a la victoria de su equipo. Pero si Alejandro Funk (arbitro central) vio un penal y lo decretó, ¿por qué la Comisión Disciplinaria castiga/suspende un partido al jugador?



2. Urgente uso de tecnología. Esto evitaría que procrastinemos una sansión que puede ser determinante para un jugador y para su equipo. El caso Gabriel Peñalba, en donde no hay fotos ni videos para documentar que hubo un escupitajo a un rival, dependemos del criterio de unos cuantos y su sed de “justicia”. Pero si se llevara a cabo la revisión de video como apoyo para el árbitro, este tema hace días que estuviera resuelto. En el caso Novaretti, a quien le dieron 6 partidos de suspensión, ¿qué diferencia hace revisar un video en el momento en que se dio el incidente, a revisarlo 24 horas después cuando la evidencia es clara?



3. Doble moral arbitral. En el doble arbitraje se “perdona” con el fin de no quedar mal con el jugador, no tener conflicto con los clubes o para dejar la labor a la Comisión Disciplinaria, no lo sé. El hecho es que con un importante desfaz, en el futbol mexicano se siguen tomando decisiones arbitrales arbitrarias que perjudican tanto a los equipos, como a los jugadores y al espectáculo. Así como descalificando la labor de los árbitros en el campo al corregirlos fuera de éste.

