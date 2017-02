“¿Por qué todos hablan de lo que pasó ayer?

Todo lo que importa es el juego de mañana”.

Roberto Clemente

El invierno en Sinaloa y en todo el pacífico mexicano viene acompañado no solo del mejor clima que se puede disfrutar en mi estado (si no eres fan del calor), sino de la emocionante espera del fin de semana que trae consigo el mejor espectáculo que la pelota caliente puede dar en nuestro país. En escenarios cada vez más cercanos a los mejores parques a nivel mundial, mi gente, apasionada y festiva, no solo admira la batalla a 27 outs en el diamante, también disfruta de una tradición que se va heredando de generación en generación. El beisbol en mi región, regala postales, ídolos y momentos que ni el esférico más famoso del mundo puede proporcionar. Allá no hay cabida para once en el campo, nueve hombres bastan para desatar la algarabía o la tristeza. El beisbol es el único y verdadero rey del pacífico mexicano y este año, tiene su gran fiesta en territorio sinaloense. Culiacán alberga la Serie del Caribe 2017. Pero, ¿qué hay detrás de la mayor fiesta beisbolera de México y el Caribe?

1. Inversión en pro del beisbol y del estado. Tras dos años de construcción y una inversión de 515 millones de pesos mexicanos, el estadio de los Tomateros de Culiacán tiene capacidad para 20 mil aficionados que dejarían una derrama económica de entre 300 y 400 millones de pesos, según el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Culiacán, Jaime Cabrera Cortés.

2. Dominio y crecimiento del beisbol mexicano. A partir de 2013 el juego tomó un nuevo formato en el que el campeón se definía por un partido final. En las últimas cuatro ediciones, México se coronó en 2013, 2014 y 2016, mientras que en 2015 fue subcampeón. Comparada con la de países como Cuba, República Dominicana o Venezuela, la economía mexicana es de primer mundo. En Culiacán va a ser un éxito de aficionados y de patrocinadores.

3. Inseguridad que podría ensombrecer. Tanto en el municipio de Culiacán como en el estado de Sinaloa en general, la inseguridad es un tema que ensombrece cualquier festividad. Según reportes de medios locales, durante los primeros 25 días de enero se reportaron más de 85 homicidios dolosos. Evidentemente las autoridades y el propio Secretario de Desarrollo Económico Jaime Cabrera, señalaron que ese tema será vigilado y descartan absolutamente que la violencia sea un factor que arruine el desarrollo de esta edición de la Serie del Caribe.

Twitter @JACKIE_FELIX

felix_jacqueline@hotmail.com