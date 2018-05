Saltando seguros

El uso de los trampolines o camas elásticas se ha popularizado en las últimas décadas, tanto como actividad recreativa o formando parte de rutinas de entretenimiento y acondicionamiento físico. Las gimnastas y porristas los usan para practicar y perfeccionar sus rutinas. Incluso ha encontrado su camino en los Juegos Olímpicos, convirtiéndose en un evento oficial en los Juegos de Sydney 2000.

Recientemente, se han abierto parques temáticos en muchas ciudades del mundo. Estos parques ofrecen una variedad de equipos como redes de baloncesto, pozos de hule espuma y campos de combate. Su propósito principal es entretener a los buscadores de emociones de todas las edades. En nuestro medio los encontramos en plazas comerciales y por supuesto que no debe faltar el trampolín en las fiestas infantiles.

Desafortunadamente, con la diversión viene un riesgo significativo de lesión. Los registros en Estados Unidos documentaron un millón de visitas a la sala de emergencias durante un período de 10 años. De las lesiones documentadas, el 29% fueron fracturas y casi el 93% de los lesionados tenían menos de 16 años. En las salas de urgencias de los hospitales frecuentemente atendemos a niños menores de 6 años con fracturas en tobillos y codos, ocasionadas por el mal uso de estos aparatos. Y digo mal uso por que es importante conocer las recomendaciones para el uso seguro del trampolín. Los padres deben inspeccionar con frecuencia el trampolín para detectar daños y siempre supervisar a sus hijos cuando los usan. Se recomienda que los niños menores de seis años no los usen y menos cuando haya más de un niño saltando. También es importante que solo una persona use el trampolín a la vez y no se deben permitir maromas. Los parques de trampolín ofrecen otros riesgos. Incorporan trampolines múltiples, colocados en diferentes ángulos. La mayoría de las veces, más de una persona salta a la vez. Los juegos de baloncesto y campos de batalla les dan a los jugadores una experiencia diferente, pero también aumentan el riesgo de lesiones graves. Las lesiones en este tipo de actividades generalmente requieren de hospitalización, a diferencia de las que ocurren en los trampolines caseros. Varias lesiones severas en los parques de trampolines resultaron del contacto con marcos de trampolín, postes, muelles o estructuras circundantes. Al participar en actividades en un parque de trampolines, los saltadores deben recibir equipo de protección apropiado y las indicaciones para el uso seguro y tener la supervisión por parte de los asistentes responsables. El relleno debe cubrir todos los resortes y objetos con los que el saltador entre en contacto. Reglas inviolables, el área de salto no debe estar sobrepoblada y se deben evitar volteretas, trucos y saltos mortales. Es importante destacar el riesgo de lesiones cuando se usa un trampolín. Las lesiones devastadoras y que cambian la vida pueden ocurrir en un instante. Los padres y participantes deben familiarizarse con el equipo que se utiliza así como del entorno y sobre todo la constante supervisión. Más vale prevenir.

dr.ignaciocardona@gmail.com

Twitter: @icardonam