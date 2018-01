A cumplir el propósito en 2018

Llegó el 2018 y con ello otra oportunidad para cumplir el propósito de tener un estilo de vida saludable.

Terminó diciembre y su secuela, algunos kilos de más, en promedio se ganan de 2.5 a 3.5 kilos de peso. Le das vuelta a la página y de regreso a la rutina, con el propósito de iniciar el año haciendo ejercicio, inicias con entusiasmo, pero en poco tiempo lo olvidaste todo. No dejes que este año ocurra lo mismo. Te comparto algunas sugerencias que te pueden ayudar a cumplir el propósito.

Elige la actividad adecuada. Es la clave para lograr el propósito. Si eliges lo que te gusta o lo que siempre has deseado practicar te sentirás estimulado a continuar.

Ve poco a poco. Hay una tendencia a iniciar con energía desaforada, esto agota rápidamente y hace que veas la meta como imposible de cumplir. Debes poner una exigencia que puedas cumplir. Haré ejercicio todos los días 20 minutos. Una vez comiences a sentir los beneficios del ejercicio no solo continuarás sino que posiblemente le dedicarás más tiempo.

Olvida las excusas. Enfócate en los beneficios, sentirte bien, sin depresión, mejor humor y autoestima. Ese día en el que te sientas con pereza, recuerda la sensación que tienes después de hacer ejercicio y anímate.

Asúmelo como un estilo de vida. Al comienzo puede ser duro incorporar una rutina de actividad física a tu vida, pero a las pocas semanas te acostumbras y comienzas a disfrutarlo, a verlo como parte de tu estilo de vida. Esto alivia mucho la carga y elimina las connotaciones negativas que puedas notar.

Comparte el deseo con alguien más. A veces para iniciar el propósito es bueno comenzar la actividad con algún amigo, lo que es muy importante en este punto es no depender del otro, aprender a tener independencia. Esta estrategia funciona al comienzo para no sentirnos solos pero no puedes caer en la situación de “si él no va yo no voy.

Si quieres comenzar a hacer más ejercicio por salud, ¡felicitaciones!, pero si tus intensiones son además perder peso, debes ser realista con los resultados. El deporte es una gran herramienta para rebajar, pero debe ir acompañado de una alimentación adecuada, por eso se realista con los resultados que siempre serán proporcionales a tu esfuerzo.

Falta de tiempo. No encontrar una disciplina que satisface las necesidades o sin recursos económicos para inscribirse a un gimnasio son las respuestas que contesta la mayoría de gente al preguntarles por qué no realiza algún tipo de ejercicio físico con regularidad. Sin embargo, estas excusas ya no tienen fundamento. Hoy en día existen rutinas de ejercicio para hacer en casa, con lo que ya no hace falta ir al gimnasio para estar en forma. Tampoco hace falta hacer deporte como tal porque algo tan simple como caminar proporciona muchos beneficios para la salud. De hecho, andar es una de las mejores terapias para prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares, según los expertos. El tiempo tampoco te servirá de pretexto, con 30 a 45 minutos basta.

Sí, caminar durante media hora cada día es una rutina económica que mejora el riego sanguíneo y la presión arterial, así como también ayuda a mantener el peso y la flexibilidad y agilidad de quienes lo practican diariamente. También ayuda a prevenir la osteoporosis y la demencia y a tonificar el cuerpo y si se hace al aire libre, también se incrementan los niveles de vitamina D, lo que es muy importante para el sistema inmunitario.

Lo fundamental es iniciar con una rutina suave, incrementar gradualmente la intensidad y ser constante para perseverar.

Feliz Año 2018 y deseo que logres adoptar un estilo de vida saludable.

