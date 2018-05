Plátano o bebidas deportivas

Encontré este interesante estudio publicado en Abril de este año en PLOS One, lo que me obligó a estudiar sobre el tema. El estudio fue realizado por investigadores de la North Carolina Research, Campus of Appalachian State University convencidos de las extraordinarias bondades de las frutas como una alternativa más sana que las bebidas deportivas. De paso aprendí que plátano y banana no es lo mismo, son de la misma familia pero tienen sus diferencias. ¿Cuáles son las propiedades del plátano? Posee vitaminas A, C, B1, B2, B6, B9 (ácido fólico) y E. El plátano y la banana son un alimento de alto consumo mundialmente. Tiene minerales como el potasio, magnesio, calcio, selenio, cinc y hierro. No contiene grasas y tan solo aporta 105 calorías.

Volviendo al tema, la mayoría de las frutas incluyendo los plátanos y las bananas son azucares con altas concentraciones de fructuosa, cuyo significado es azúcar de frutas. Sin embargo, además del potencial energético que da el azúcar, los plátanos contienen otras sustancias naturales que pueden impactar en un mejor rendimiento deportivo y facilitar una pronta recuperación después del ejercicio exhaustivo.

Los investigadores llegaron a estas conclusiones mediante el estudio que realizaron en 20 ciclistas de alta competencia, hombres y mujeres. Todos completaron varias rodadas de 75 km cada una. Durante el primer circuito solo bebieron agua. En los otros, unos 8 onzas de bebida deportiva y otros media banana cada 30 min.

Al término las pruebas tomaron 1 muestra de sangre y otras 45 horas después. Las muestras fueron analizadas buscando marcadores de la inflamación y los niveles de metabolitos ya conocidos como producto de la combustión en ejercicios extenuantes. También se buscaron cambios en las células sanguíneas, los glóbulos blancos y los eritrocitos tratando de identificar la actividad de los genes involucrados en la inflamación.

Confirmaron su hipótesis. Tomando solo agua se incrementan los niveles de los marcadores de la inflamación. En contraparte, los niveles fueron más bajos en las muestras posteriores a la toma de bebida deportiva o plátano, así como bajos niveles de catabolitos y La disminución de los niveles de COX-2, coenzima que interviene en la inflamación. Los investigadores aún no han logrado explicar cómo el plátano logra disminuir la producción de esta sustancia, haciendo el mismo efecto que el ibuprofeno.

En resumen, los investigadores concluyeron que el plátano, fruta con menos cantidad de azucares que otras frutas, proporciona beneficios adicionales para el mejor rendimiento deportivo y una recuperación más rápida. Por lo tanto, sabemos que además de proporcionar minerales y energéticos para un mejor desempeño deportivo, un plátano o banana puede reemplazar a las bebidas deportivas, por supuesto tomando agua como hidratante. Aquí les dejo otra opción para quienes confían en la capacidad de los carbohidratos como una fuente de energía y pretenden una rápida recuperación, más económica y de origen natural. Ah, su efecto adverso puede ser la distención abdominal.

