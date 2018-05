Padre activo, hijos inteligentes

Se ha demostrado científicamente que el ejercicio modifica favorablemente el cerebro y sus funciones. En este estudio hecho en ratones y recientemente publicado en la revista Cell Reports, el autor muestra que estas modificaciones se dan también en los espermatozoides de los animales que se transmiten y se manifiestan en la estructura cerebral y en las funciones y habilidades de sus crías, lo cual se podría trasladar a los humanos ya que hay evidencia de que las modificaciones cerebrales proporcionadas por la práctica regular de actividad física pueden transmitirse a los niños, incluso si el padre no comienza a hacer ejercicio hasta la edad adulta.

Entre otros efectos, la actividad física puede fortalecer las conexiones entre las neuronas en el hipocampo, una parte crucial del cerebro involucrada en la memoria y el aprendizaje. Las conexiones neuronales más fuertes en general significan un pensamiento más agudo. Los estudios también indican que el ejercicio, como otros aspectos del estilo de vida, puede alterar el funcionamiento de los genes, por ejemplo, si se activan o desactivan, y esos cambios pueden transmitirse a los hijos. Este proceso se conoce como epigenética. El experimento constó en analizar 2 grupos de ratones, un grupo habitaba en espacios donde se podía hacer ejercicio a libre demanda y el otro grupo en espacios reducidos que obligaba al sedentarismo. Después de 10 semanas, los científicos analizaron algunos de sus cerebros y descubrieron que, como se esperaba, los ratones activos habían desarrollado conexiones neuronales más fuertes que las que se observaron en los cerebros de los ratones que habían permanecido sedentarios. Los ratones activos también se desempeñaron mejor en pruebas cognitivas. Más interesante, cuando algunos de estos ratones machos activos se aparearon con hembras que no habían corrido, sus cachorros nacieron con cerebros que mostraron conexiones neuronales más fuertes que los cerebros de los bebés nacidos de padres sedentarios. Estos animales también aprendieron un poco más rápido y se obtuvieron mejores registros de memoria que los ratones de padres que habían estado inactivos, aunque ninguno de los animales jóvenes se comportó hiperactivo.

Finalmente, los científicos profundizaron en la composición del esperma paterno. Obviamente, para que el estilo de vida de un padre afecte los cuerpos de sus hijos por nacer, su esperma debe cambiar. Los científicos se centraron en el microARN, (micro ácido ribonucleico) moléculas diminutas que se sabe están involucradas en el funcionamiento interno de los genes. En estudios previos, otros investigadores habían descubierto que los niveles de dos microARN en particular, aumentan en los cerebros de los ratones después de que comienzan a correr, y se cree que estos incrementos ayudan a impulsar los procesos que conducen a mejores conexiones entre las células cerebrales. Sorprendentemente, no encontraron niveles similares de esos microARN en los cerebros de los cachorros de los corredores. De hecho, los niveles de esos jóvenes eran casi los mismos en el nacimiento y durante la infancia que en los nacidos de padres sedentarios. Ninguno de esta segunda generación de ratones, que nunca se ejercitó, engendró crías con conexiones neuronales fuertes.

Los beneficios epigenéticos de la actividad física finalizaron cuando los ratones dejaron de ser activos, lo que sugiere que la actividad física en una generación puede tener eco en los cerebros de la próxima, dice André Fischer, profesor en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas y autor principal del estudio, pero es poco probable que esos impactos se perpetúen si la actividad no es continua. Por supuesto, este estudio involucró a ratones y no a hombres y no puede decirnos si los mismos procesos ocurren en las personas. “Mi opinión personal es que el ejercicio es probablemente mucho más importante” que la estimulación mental, para alterar los cerebros y la expresión génica, incluso las aptitudes de la descendencia” concluyó el Dr. Fischer.

