La lesión de Neymar Jr.

A poco más de 24 horas de que se produjo la lesión de Neymar, el París Saint-Germain informó lo que sufrió el delantero en la jugada en la que se vio obligado a abandonar el campo de juego en el partido contra el Olympique de Marsella. En las primeras evaluaciones se suponía que la lesión parecía ser un leve esguince de tobillo pero, una vez realizados los exámenes complementarios, ecografía y tomografía axial computarizada (TAC), se confirmó en la página oficial del PSG que se trata de una doble lesión: un esguince antero externo del tobillo derecho asociado a una fisura del quinto metatarsiano.

¿Qué tan grave es la lesión? ¿Qué tanto tiempo requiere Neymar Jr. para su recuperación?

De acuerdo a la teoría de las lesiones en el deporte, el esguince antero externo consiste en una lesión que involucra a los tejidos blandos que estabilizan la articulación antero lateral del tobillo, la unión de los huesos de la tibia con el peroné y el peroné con el astrágalo. La recuperación de esta lesión depende del grado de la misma. Al parecer en el caso de Neymar se trata de un grado leve, vamos a suponer grado 1 o 2. Parar esta lesión, el periodo de recuperación podría ser de entre 7 a 14 días, existiendo la posibilidad de estar en condiciones de jugar en el partido de vuelta contra el Real Madrid, ya que podría hacerlo con vendajes estabilizadores y restrictivos y, más aún, si fuese necesario, podría ser infiltrado para eliminar el dolor sin que esto tuviese repercusiones en la evolución de la recuperación del esguince.

En cambio, la fisura en el quinto metatarsiano es considerada una fractura, la cual se define como la rotura incompleta de un hueso, donde no hay separación de fragmentos. Fractura al fin. En el adulto, el proceso de reparación de estas lesiones, independientemente de la longitud y sitio de la fisura, se requieren de 6 a 8 semanas para que el hueso sane. Si bien, la aplicación de algunas modalidades de la Medicina Física como el magnetismo y la electro acupuntura podrían acelerar un poco este proceso, no sería posible asegurar que se pueda recuperar en menos tiempo. El PSG aún no ha confirmado oficialmente nada al respecto, sin embargo Neymar padre y también agente de Nymar Jr., declaro a ESPN que el teme que su hijo no podrá recuperarse antes de 6 a 8 semanas.

La buena noticia es que, con o sin cirugía, es posible que pueda ser considerado para integrarse a la selección de Brasil y participar en la Copa del Mundo.

