¿Por qué hago ejercicio y no bajo de peso?

Quienes se ejercitan para mantener un peso corporal adecuado o para quitarse algunos kilos de encima, de seguro se han hecho esta pregunta más de alguna vez, desesperados o un poco desilusionados por no ver resultados favorables con el esfuerzo realizado. Les comparto la síntesis de un reporte publicado este mes en el NYT (New York Times) sobre un estudio científico sobre el tema publicado en la revista científica Diabetes, los resultados presentados por los investigadores nos ayudarán a reflexionar un poco sobre este tema y a dar respuesta a la pregunta. El estudio científico fue realizado en ratones por investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Vanderbilt (Nashville, Tennesee, USA). En el estudio colocaron a un ratón en una jaula con una rueda giratoria, el ratón corría mientras estaba dentro de la jaula, pero cuando estaba fuera, su conducta era diferente, bebía agua, reposaba, socializaba con otros ratones, comía, defecaba, comía, reposaba, comía una vez más. Un círculo vicioso de actividades y movimientos con menor consumo energético que cuando corría en la rueda. Los investigadores fueron más allá de esta acción y metieron al ratón en una jaula con cámaras de luz infrarroja para monitorear a los ratones durante 24 horas para analizar la totalidad de sus movimientos. Vieron que se movía constantemente haciendo circuitos cortos y acciones similares a las realizadas cuando estaba en la jaula sin la rueda giratoria. Para cerrar el estudio pasaron al ratón 24 horas en la jaula con la rueda giratoria y el ratón pasó más tiempo corriendo. Si bien los ratones nunca serán como los humanos, el concepto si se puede trasladar a nuestro comportamiento. Durante muchas décadas se ha investigado, mediante miles de estudios, el tema del ejercicio y su relación con la pérdida de peso. En la gran mayoría de los reportes los investigadores concluyen, basados en los resultados obtenidos, que el ejercicio per se no es una forma efectiva para perder kilos. Los resultados en la mayoría de los sujetos participantes revelan que pierden mucho menos peso de lo que esperaban, de acuerdo al análisis matemático de kilocalorías consumidas por tiempo de trabajo físico. Los investigadores consideran que las personas que hacen ejercicio con esta finalidad, sin tomar en cuenta el tipo de ejercicio, sienten más hambre después de terminar sus sesiones de trabajo, lo que les hace consumir más calorías para compensar la fatiga y también se vuelven más sedentarios en el desarrollo de sus actividades cotidianas, argumentando probablemente que ya hicieron o van a hacer el ejercicio del día. Sin dejar de tomar en cuenta la importancia del ejercicio para reducir el peso corporal, este debe ser acompañado de un estilo de vida saludable, con dieta adecuada y con actividad física continuada en el resto del día para conseguir un balance energético negativo, esto es quemar más calorías de las que se consumen. Los números no mienten.

