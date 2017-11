Ventajas y desventajas del "Doctor Google "

Evitando hablar de las múltiples lesiones que se han presentado en las últimas semanas en todos los deportes, lo que ha preocupado en serio a los directivos de las federaciones, al hecho que anunciaron que en el receso de las temporadas harán análisis profundos sobre la necesidad de modificar reglamentos tratando de parar o disminuir al máximo esta epidemia, en esta ocasión les comparto eso y la reflexión sobre algo que es cada vez más frecuente en mi consulta: “Doctor, necesito una segunda opinión, le puedo mandar la información por email o WhatsApp?

La consulta a distancia no es algo nuevo, recuerdo que desde los inicios de mi práctica profesional hace más de 40 años, los pacientes usan el teléfono como un medio de consulta a distancia, no solo para hacer preguntas simples para aclarar alguna duda sobre el tratamiento o evolución de su caso, sino que lo hacen tratando de obtener recomendaciones y prescripción de medicamentos que les evite el ir a la oficina.

Es deseable que los pacientes estén bien informados sobre el diagnóstico y las opciones del tratamiento que hay en su caso por lo que cada vez es más frecuente que soliciten más de una opinión médica. Pero no es lo mismo acudir con el profesional que buscar la opinión del doctor Google. Muchos pacientes se han convertido en verdaderos maestros en la búsqueda de la información basada en los síntomas que presentan o en el diagnóstico que les han hecho.

Ventajas y desventajas de la búsqueda de información en internet

Ventajas: fácil acceso, información de cobertura mundial.

Desventajas: 1.Demasiada información que dificulta su análisis y selección. 2. Información no siempre confiable.

Recuerdo que hace algunos años una paciente que se dañó el cartílago de sus rodillas por correr, después de varias visitas a mi oficina me llevó cerca de 2000 impresiones de información que obtuvo de internet y me dijo, “doctor, esto le puede ser más útil a usted que a mí. No le entiendo nada. La información que navega en internet no toda es confiable y se requiere del criterio médico especializado para analizarla y digerirla”.

Acerca de las consultas en línea.

Ante la vertiginosa carrera en los avances tecnológicos no dudo que en un futuro las consultas médicas serán virtuales por lo que vale la pena hacer una reflexión sobre las ventajas y desventajas que esto representa, ya que día con día son más los médicos que han decidido incorporar en sus servicios la consulta a distancia.

Desventajas: Opciones limitadas para evaluar la calidad. A diferencia de la consulta tradicional médico, los servicios en línea ofreces opciones limitadas para los pacientes para evaluar la calidad de la atención que reciben.

Evaluación incompleta del paciente: En muchos casos es imposible establecer un diagnóstico solido sin realizar un examen físico del paciente.

¿Frialdad en el trato? Mucha gente valora el contacto humano. Incluso una palmada del médico en la espalda del enfermo puede hacer que éste se sienta reconfortado. Para esas personas, tratar con el médico a través de una pantalla puede ser demasiado frio.

Las Ventajas: No es necesario salir de casa o la oficina, ahorro de tiempo y dinero. Servicio 24/7. Ayuda a prevenir el autodiagnóstico, atención inmediata. Privacidad.

dr.ignaciocardona@gmail.com

Twitter: @icardonam