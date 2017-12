Actividad Física y lesiones relacionadas con el frío

Continuando con el tema de la semana pasada, cualquier persona que pase mucho tiempo afuera durante el tiempo frío puede sufrir congelación o hipotermia. Si va a hacer ejercicio o a pasar mucho tiempo en el frío es importante vestirse adecuadamente, enterarse de los signos y síntomas de la hipotermia y la congelación y saber qué hacer.

¿Qué es la congelación?

La congelación es el daño de la piel o los tejidos causado por el frío extremo. Los dedos de manos y pies, las orejas, la nariz y las mejillas son las partes del cuerpo más vulnerables a la congelación. Los niños corren más riesgo de sufrir congelación que los adultos, porque pierden calor por la piel más rápidamente. Hay dos tipos de congelación: la superficial y la profunda. En la congelación superficial, la piel se pone gris o amarillenta, pero es blanda. Después de que la piel se descongela, se torna roja y se pela. En la congelación profunda, la piel tiene apariencia de cera y se siente dura al tacto. Cuando se descongela, se torna azulada o morada y puede ampollarse.

Si cree que ha sufrido congelación, debe hacer lo siguiente:

Busque un lugar cálido. Si tiene congelados los pies o los dedos de los pies, no camine. No reviente las ampollas. No frote las zonas afectadas. Sumerja en agua tibia las zonas congeladas, cúbralas con mantas limpias o póngalas en contacto con partes del cuerpo que estén tibias. No las exponga a calor directo, como el de una chimenea o una estufa. No aplique ungüentos ni se ponga vendajes. No tome bebidas alcohólicas para calentarse. Además de la gangrena, existe el riesgo de sufrir un ataque cardíaco si la congelación se da con hipotermia de todo el cuerpo.

¿Qué es la hipotermia?

En el tiempo frío, el cuerpo puede perder calor más rápido de lo que tarda en producirlo. Esto puede dar lugar a una temperatura corporal anormalmente baja, llamada hipotermia. La hipotermia puede hacer que la persona se sienta somnolienta, confundida y torpe. Como la hipotermia sucede gradualmente y nubla la razón, es posible que la persona no se dé cuenta de que necesita ayuda.

Cualquier persona que pase mucho tiempo en el frío puede sufrir hipotermia. La hipotermia también se puede producir por estar frío y mojado o por estar sumergido en agua muy fría demasiado tiempo. Los bebés, los ancianos y las personas que sufren enfermedades del corazón son más vulnerables. A medida que envejecemos se hace más difícil mantener una temperatura corporal normal. Los ancianos pueden sufrir hipotermia sin siquiera darse cuenta.

Los síntomas de la hipotermia son: confusión y somnolencia, respiración superficial, alteraciones de la conducta, temblor extremo, rigidez de los brazos y las piernas y movimientos del cuerpo sin control.

La hipotermia es muy peligrosa. Una temperatura corporal por debajo de los 35° C / 95° F puede causar la muerte si no se trata de inmediato. Si tiene alguno de estos síntomas o los observa en otras personas, busque atención médica inmediatamente.

