Tenía lista esta opinión con un entusiasmo tan positivo el jueves pasado y llega la lesión de Derek Carr y me queda la obligación de modificarla pero, aclarando que no soy fan de los Raiders, si me da mucha lastima esta situación, y ante todo aclarar el título: Nuestros Raiders... ¿Suena muy plural?

Pues por segunda ocasión serán locales en temporada regular del 2017 en el Estadio Azteca, así que parece que al igual que pasa con Jaguares en Londres, los Malosos se están haciendo de una segunda casa en México, sabemos que la intención paso primero por los lamentables Rams pero entre los dos teams no hay comparación en cuanto al número de aficionados que tienen activos en nuestro país, además, el cambio de Rams a Los Ángeles los obliga a “no estar jugando” en diferentes plazas cuando deben afianzar primero a la gente de LA. Los Raiders por su cuenta, siguen flirteando con salirse de Oakland pero, entre dichos, aceptaron el “reto México” lo cual les resulto altamente satisfactorio en este primer juego donde fueron indiscutibles locales y aparte de ganar, dejo a muchos jugadores, coaches y directivos hablando maravillas de la experiencia.

Y han hecho las cosas bien, esta temporada como sea que termine ya es un éxito, por segundo año se reconoce al Head Coach Jack Del Rio, combinando un gran staff de coordinadores, excelentes reclutamientos y tomar alguno que otro riesgo con jugadores muy novatos como lo fue el mismo Carr y otros como Khalil Mack y Latavius Murray entre otros con mención honorifica para Amari Cooper una estrella de la liga desde su primer año.

El camino se tornó escabroso, la lesión de Carr deja todo en veremos, pero no desestimemos las posibilidades de los Negro/ Plata: Basta recordar que son el único equipo que llegando como comodín en 1980 ha ganado el Superbowl, de aquí en adelante no hay nada que perder y eso los hace más peligrosos. ¡Aguas! Y de ahí... A lo que sigue.

