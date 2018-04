NFL: Armándose

Una vez pasada la primera ola de movimientos de agentes libres aun viene la incertidumbre de lo que complementará a los equipos una vez venga el reclutamiento de novatos en el Draft, por supuesto que los mariscales de campo se imponen a todas las demás posiciones en cuanto a lo definitivo que pueden ser en su influencia en el campo.

Nombres de estrellas del colegial sobran, pero sobre todo hay que analizar qué equipos tienen derecho a ellos y de ahí surgen una serie de manejos que se llevan a cabo enfrente y atrás de la bambalina. Por supuesto equipos como Cafés de Cleveland entre otros están moviendo sus barajas para obtener jugadores de experiencia en lugar de seguir apostándole a novatos, de ahí resultan beneficiados equipos como Nueva Inglaterra que con movimientos como cambiar al receptor Brandin Looks se acaba de hacer de dos selecciones de primeras rondas, en particular Los Patriotas necesitan tener un respaldo sólido en la zona de mariscal de campo, saben que Tom Brady está haciendo milagros y atrás de él lo mejor que tenían (Jimmy Garoppolo) está vendido con uno de los mejores contratos de la NFL a San Francisco, así hay muchos equipos por mencionar que requieren estrategia a fondo, por ejemplo los Gigantes tienen que reforzar casi cada línea y darle honor a su ciudad, por igual los Bucaneros están vacíos en su línea secundaria y su única opción después de que no contrataron veteranos va a ser que se llenen de novatos que hagan el milagro.

Otros equipos que necesitan jugadores clave y necesitan armas para catafixiar de una forma u otra son los Jaguares de Jacksonville que deben conseguir receptores después de haber perdido a Alan Robinson y a Alan Hurns.

Fuera del Draft llama la atención la historia de Johnny Manziel quien acaba de regresar actividad en la liga de primavera en Texas, el polémico jugador que llegó a ser una primera selección de la cual se apostaba que levantaría cualquier equipo realizo un papel digno a un poquito más de 2 años de no jugar un partido de americano en una liga oficial, en entrevistas Mr. “Football” dijo haberse liberado de las influencias que le impidieron ser consistente en la NFL, por las habilidades que demostró en sus años de colegial no nos debe de sorprender ver de repente un contrato por lo menos de un año por parte de varios equipos que carecen de un buen brazo.

En fin, ahorita todo se centra en el Draft qué va a ser el que va a darle color a las tendencias y futuro de cada equipo, este es otro ajedrez donde se trata de saber reclutar y controlar el tope salarial entre estrellas, veteranos y jóvenes que puedan sustituir a alguien a punto del retiro. Ejércitos armándose.

Y de ahí... A lo que sigue

