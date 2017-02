Tony Romo: Ganar sacrificando al Rey.

Con el remanso después de la tormenta del Superbowl, quedan temas de frente a la campaña 2017, entre ellos está la casi morbosa curiosidad de que va pasar con Tony Romo, el Dueño de Dallas, Jerry Jones, dice que aún no hay certeza al respecto, entre declaraciones deja ver que Tony tiende a salir del equipo, dijo: “Si eso llega a suceder Tony no se negociará a ningún equipo de nuestra conferencia, no quiero rivales viniendo con él a competirnos a Dallas”

Dak Prescott cubrió la enésima lesión de Romo y terminó con 3,600 yardas, 23 TD’s y 4 intercepciones en su primer año levantando el ánimo y espíritu de los aficionados, el dueño y su bolsillo lo saben y Prescott aun con tanta suerte no recibirá un contrato como el millonario que tiene a Romo actualmente en la banca, su salida debe ser inminente, según Spotrac.com, el salario de Romo para 2017 será de $24 millones de dólares, quitárselo de encima le daría una gran ventaja al tope salarial del equipo para reforzarse en lugar de tener esa cantidad literalmente “sentada” .

El problema es: ¿Quién lo va a querer a ese precio con lo “sensible” que es para lesionarse? Su calidad tiene capacidad para levantar equipos necesitados como Houston, Cleveland, Jets e incluso a grandes como el mismo Denver, de hecho se rumora que Kansas ya anda haciendo ofertas, el asunto será ver por cuánto está dispuesto a ceder Jones a su estrella de quien resulta ser amigo personal, hay que tomar en cuenta que Romo tiene 36 años, una edad en la que la mayoría de jugadores se andan retirando, doy por hecho que quien lo compre querrá ofrecer contratos anuales y nada a largo plazo.

Por otro lado, muchos equipos van considerar primero a Jimmy Garoppolo quien se vio espectacular en los tres Juegos con Pats cuando cubrió a Brady castigado por el “Deflategate”. En si es una apuesta más barata que si resulta, tiene para ser un jugador franquicia por años, pero... Aun es una apuesta, solo 4 juegos no son garantía y aparte demostró ser también vulnerable a lesiones, un Romo sano es garantía y eso es lo que deberán evaluar los equipos cuando decidan por quien irse.

Una opción de negociación para Jones será combinar una parte del pago por Romo cambiando selecciones del Draft y eso apuntaría a Cleveland como el mejor posicionado para obtener las primeras rondas y vaya que a los cafés les urge un QB.

Irónicamente, si Dallas elimina a quien fue su “Rey”, ganaría lo mejor del College y les quedaría dinero para compras. Con eso y viendo como acabaron 2017 ¡imagínenselos! Por fin tendrán algo que agradecerle a Romo.

Y de ahí... A lo que sigue.

