Defensivas… Foles y Amendola…

Empecemos: Jags, hicieron lo único que podían, Brady en el piso, ante la falta de un mariscal de altura privilegiaron el juego terrestre, y les funciono, lo cual se terminó ajustando ya que los corredores también van perdiendo fuerza, en algún punto aun en el 4to periodo todo anunciaba a Jacksonville en el SB, los astros se alineaban, lesión de la mano de Brady, Gronck conmocionado, fumbles a favor y deteniendo a Pats en jugadas clave, en fin.

Pero, esos Pats, no voy a tocar el tema de las teorías de conspiración, hubo jugadas dudosas para ambos, lo indudable es que, en cuanto Belichick ajusto y otra vez en tiempo record la ofensiva de Pats se volvió una vertical imparable, Danny Amendola refrendó que no le pide nada a Edelman como receptor de élite capaz de cargar con la responsabilidad de un regreso de este tamaño, Jags no pudo corresponder ofensivamente al desgaste de su defensiva y a pesar de todos los odios y sospechas, el Campeón defenderá el trono hasta su ultima instancia. Dato: Brady llego a 23 TD’s mas, 2,382 yardas, 11 victorias y a 3 SB’s más que cualquier mariscal en la historia. Ámenlo u ódienlo, pero, jamás lo ignoren.

En contraste: La final de la NFC, el juego que suponía ser el gran duelo del domingo se resolvió en una intercepción muy temprana que puso al local Filadelfia en el “Mood” y le metieron a Minnesota la paliza que no recibió en toda la temporada, la semana pasada escribí “Yo creo que si Foles sale igual no les gana nadie” trabajo al nivel para corresponder a su defensiva convirtió muchas jugadas de tercera oportunidad que requieren mucho nervio, ahí estuvo la diferencia. y con más de 300 yardas, casi 80% completos y arriba de 100 de rating jugó como un grande, reitero la frase ante Pats.

Para Minnesota no había un Brady para regresar, parecía el juego de un “colado” y eso fue otra aclaración para los que decían que el milagro ante Santos fue arreglado, no señor.

Por otro lado, Fili fue el mejor equipo casi toda la temporada, no hay nada que menospreciar de este alcance, lo que está por verse es el factor experiencia, el SB lo ganara el que cometa menos errores.

Por la como se vieron en vivo los juegos el resultado parecía sorpresa, pero en el papel están los dos mejores, hay lesiones en ambas partes, será la defensiva de Filadelfia contra el playbook de Pats y su gran capacidad de ajuste. Indudablemente el Superbowl será algo grande, por otro lado, la historia de Pats, aun con sus claroscuros fuera de la cancha, deportivamente es la historia más notoria de un equipo en la NFL, ganen o pierdan, habrá que disfrutarlo.

beto@eluno.mx

@herbertodlarosa