Superbowl MVP 2018: ¿Del gozo al pozo?

Mientras se viene la disputa por los novatos en el Draft, me quedo con la noticia, surgida después de mucha especulación, donde se anuncia que las Águilas parecen haber llegado a un acuerdo con el mariscal de campo y héroe del Súper Bowl Nick Foles.

Se anunció contrato de un año con opción de extensión para 2019. La historia es sui generis para este veterano, entre comillas, porque apenas tiene 29 años y hay más de cinco estrellas todavía luciendo NFL con más de 35, de años mediocres Foles ya en la puerta del retiro entro de la banca como un ave fénix e hizo el milagro de llevar a Fili a ganar su único Súper Tazón y por si fuera poco fue elegido el MVP del juego.

Pero Business are Business, Filadelfia tiene a Foles destinado a la banca, se sabe que él aún novato, Carson Wentz, es el futuro del equipo, es una lástima porque habría que ver cuántas veces en la historia un MVP sano se queda en la banca.

Otro dato es que Foles firmo 2018 por apenas 7 millones de dólares, cifra muy módica para sus laureles, fuentes de Águilas reportaron intenciones de Cardenales y Cafés quienes no creo que hayan ofrecido tan poco por alguien recién “anillado”. Quedando así, filadelfia gana porque tiene a Wentz aun con sueldo de rookie y a Foles le paga como banca con lo que se ahorran mucho dinero en la posición principal de este deporte quedando con dos jugadorazos a la orden.

Tratando de razonar esto, hay que ver que aún hay dudas sobre la completa recuperación de Wentz y por otro lado, si Foles ya quería retirarse tal vez la comodidad de la banca no le sea mala para embolsarse sentado 7k’s, como sea, me es triste qué con 29 años no pueda intentar algo más agresivo aunque sea con un equipo más modesto pero al menos ser un titular y divertirse jugando, el MVP declaro que “Conoce su lugar en el equipo y esta dispuesto a apoyar a Wentz en su regreso” lo cual suena muy conformista en mi humilde opinión.

Especulando, tal vez sus coaches conocen esa forma de pensar y por ello lo sientan o el equipo sepa que Wentz no estará recuperado y Foles pactó iniciar por mientras, tal vez… Si vemos a Foles sentado, en su mirada se note que no es conformismo y que está simplemente agradecido de haber vivido ese milagro, que tuvo y aprovecho su oportunidad y tal vez sepa que… Con una le Basta.

Y de ahí... A lo que sigue

