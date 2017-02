¡I just can’t Believe it!

Houston: ¡WHAT A GAME! Simplemente no pudo ser mejor, lástima por los “nuevos y temporales” fans de Atlanta que vieron el cielo y el infierno , todo el planeta detractor de Tom Brady y los Pats se comieron esa última serie ofensiva y un medio tiempo de record con 25 puntos de regreso, sinceramente, yo tenía esto escrito en el tercer cuarto justificando el gran logro de Atlanta como campeón, y es que nada se veía para lo contrario, Matt Ryan supero ser interceptado en juegos clave y al revés, a Brady le anotaron una intercepción de regreso estando en zona de gol.

La regla se mantuvo, la mejor defensiva ganó y esta vez contra una de las mejores ofensivas en la historia de la NFL, Atlanta ganó por paliza un primer tiempo y fuera de Lady GaGa nada parecía ser de interés. A veces digo que no hay que escupir para arriba, a medio tiempo las redes sociales estaban inundadas de memes de festejo por ver caer a la dinastía más ganadora del siglo. Después de ver esto: ¿Cómo calificar a Bill Belichick, Tom Brady y Cia.? La frase más por los comentaristas deportivos en todos los idiomas fue ¡NO LO PUEDO CREER!, para uno como ex jugador y fan esto fue increíble, en el primer cuarto la pauta marcaba como claro ganador a Atlanta. Pats no daba una, fumble e intercepción en zona de gol y solo 3 puntos en medio tiempo, patadas cortas desesperadas, receptores soltando pases fáciles y sin aprovecharon los reiterados castigos a favor que les ayudaron con varios primeros y diez.

Así, contra todo eso, Patriotas regresa como Cesar del Americano, aun no sé cómo sucedió ese come back vimos historia pura. ¿Qué se habló a medio tiempo en esos vestidores? lo tramposo de Pats queda fuera de lo que se vio, Fut Americano en su máxima expresión, ¿Quien explica la concentración de Edelman con esa recepción que reboto en tres jugadores? ¿Por qué Atlanta no intento usar más a Julio Jones? ¿Por qué no supieron manejar el reloj?

Todo en este juego se responde con estrategia y/o errores, y Atlanta no cometió tantos, pero en castigos si se vieron afectados, e impera la frase que bandera de Belichick: Just do your Job, Brady pasó medio tiempo en el piso o lanzando pases al césped ¿cómo regresas anímicamente de eso? Hay que reconocer, este Pats no son dinastía por casualidad.

Matt Ryan hizo lo suyo y se consolida como uno de los MVP’s más merecidos de la historia, pero sigue la maldición de no ganar el SB desde que Kurt Warner lo logró en 1999 y Brady con 39 años, primero con 5 anillos y aparte rompió record de yardas en el SB ¿Qué le critican? El Lombardi se ganó a pulso... Y como nunca lo había visto.

