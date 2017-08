“Juegos” de pretemporada: ¿Quien “JUEGA”?

Pretemporada, aun cuando estos juegos no presentan mucha adrenalina ni el total poderío de los equipos, son el tiempo de poder experimentar, ajustar y decidir, probar novatos, confirmar el rooster inicial y el plan estratégico para la temporada.

Muchos piensan en que los veteranos no quieren ni jugar, aquí me quedo pensando en la palabra “JUGAR”, y más al ver las competencias por titularidad, pongo como ejemplo a Chicago, donde arde la disputa para mariscal de campo, ver a Mike Glennon esta semana pareció como si llevara años al frente del equipo y parecería tener una gran posibilidad de iniciar en la semana uno, pero… Cada vez que el novato Mitchell Trubisky ingresa al campo hace dudar que haya algo definido ahí, ¿Uds. Creen que ellos están JUGANDO? Incluso podríamos ver una de esas ocasiones donde, al no tener claro quién es mejor, los coaches decidan que estos dos quarterbacks entren alternativamente ya en temporada hasta que alguno sea mejor y quede como titular.

Suena cruel, y tal vez lo es, pero así es la vida y ni aun esos niveles con contratos millonarios son diferentes a lo que tú, amable lector, o un servidor, tenemos que hacer para gananos la vida, y nada es “Juego” , las empresas escogerán al que consideren mejor y muy en serio, y así lo obliga la evolución, tener trabajo es algo que se debe ganar a pulso, un equipo es una empresa y lo que hace un jugador contratado es un trabajo, en el nivel profesional la palabra “jugar” no existe, ahí la actividad no es “juego” la exigencia es máxima, cualquier debilidad deja a muchachos que llevan hasta 15 años de compromiso y sacrificio como un DESEMPLEADO del llamado “juego” al que le han dedicado practicante toda su vida desde los 5 o 6 años. Y en la NFL la cosa si puede ser peor que en la vida de los “simples mortales” porque no hay muchos equipos y menos otras ligas en donde meter el currículo.

Así, a ese nivel entendemos que lo que llamamos JUEGO o GAME son meros coloquialismos, tal vez deberíamos cambiar de término por respeto a los que están ahí ¿con que presión y nervios viven esta etapa de prueba esos atletas? Si hubiera forma de medirlo ¿Cómo campáramos el nivel de stress los dos mencionados de Chicago contra el de Derek Carr o Dak Prescott? Ellos, aun estando en sus primeros años en la liga, han ganado ya su titularidad y cuando los vemos entrar en pretemporada, no piensan en su banca, ellos piensan en rivales de equipo, condición muy diferente en lo que parecería que es el mismo trabajo.

Si, la pretemporada trae sus temas, y este fue un ejemplo entre muchos “Jugadores” que se están jugando muy seriamente la chamba y tal vez la carrera.

Y de ahí... A lo que sigue.

