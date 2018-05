Porristas: Misoginia profesional

Aun armándose los equipos, hay temas paralelos que empañan la grandiosidad de esta liga compuesta por humanos y por lo mismo tiene errores, hay un asunto fraguándose y por lo que he indagado se ha manejado muy bajito en los medios especializados, me refiero en particular a las porristas de los Santos.

Las llamadas Santasions son un grupo tiene como fin motivar afición y jugadores, pero hay opiniones encontradas por el formato ya que aún se usa mucho sexismo en esto, desde la ropa hasta los movimientos que deberían ser bailes, mucha gente considera que es una forma misógina de presentar y explotar la imagen femenina y por lo que se está viendo parece hay razones de mas para dar eso por hecho.

Hace unas semanas una ex porrista de nombre Bailey Davis metió una demanda federal corroborada por el New York Times aduciendo malos tratos contra sus derechos humanos, previo a esto el mismo Post informó que otra porrista había levantado cargos pero en ese caso todo se arregló a puerta cerrada, es decir, “a billetazos”.

Las quejas se basan tanto en prohibiciones, limitaciones de comportamiento en su vida privada y en contraste las chicas aducen ser obligadas a ser adornos y casi damas de compañía cuando al equipo le conviene! Esto tiene tendencia a expenderse a otros equipos que seguro tienen las mismas situaciones y podría terminar en una especia de unión o sindicato, es una bomba que está a punto de estallar, una de las cosas que más me llamó la atención es que algunas chicas dicen que ganan $10.25 usd. La hora, por supuesto también salen en televisión y hacen presentaciones y ahí es donde se complementan sus ingresos pero por un partido eso no lo gana ni el barrendero del estadio.

Muchas de ellas tienen trabajos adicionales y aun así la reglas dicen que no pueden trabajar exhibiéndose como bellezas, ni modelar, ser actrices ni entrar en campañas con marcas comerciales, con estos antecedentes vemos que efectivamente hay un tema de Derechos Humanos y qué lástima porque viene una gran temporada y ese tipo de cosas manchan a la liga que tendrá que atender y arreglar esto porque no es justo por ningún lado.

