Temporada loca, Trump también

2017 inició con los campeones perdiendo y siguió con semanas de locura que aparentaban un cierre más reñido, hoy las cosas van tomando forma rumbo a la postemporada. Las casas de apuestas ya perfilan equipos rumbo al Lombardi, pero el ganador no siempre es el de los mejores números, Filadelfia seria campeón hoy y de ahí los Vikingos, pero ambos pecan de inexpertos tienen mala estadística en playoff, de Pittsburgh pensaríamos que van con todo, pero si vimos sus juegos sabemos que todo lo han hecho a marcha forzada, con mucho respeto creo que Jacksonville y Rams son meros trampolines para los futuros campeones, aun con la caída creo que Santos se ve con “patas pa´gallo” y aguas con Carolina.

Sí llegarán a pasar, Seattle o Atlanta por su experiencia podrían incomodar, pero sería sorpresa verlos en el SB, al que ha dejado mucho que desear. Lamentables desplomes de Raiders, Kansas y Dallas de los que se esperaba mucho, en cambio es entendible la caída de Green Bay sin Rodgers, una verdadera lástima.

Arizona, Cincinnati y Gigantes más que en playoff deben estar planeando ya una reestructura completa. Y los casos para la araña son Cleveland y Ninners que más que un Draft necesitan irse a otra liga.

¿Quién queda? Si… Ódienlo o ámenlo, pero Pats retomo un camino sólido y no hay nadie con más experiencia y maña para jugar finales, una vez más, son el rival a vencer.

El otro tema es la polémica y política cuestión de Trump vs NFL vs dueños vs jugadores y… viceversa, una vergüenza, no se termina de entender que la manifestación, tanto aquí como allá, mientras sea pacífica, es un derecho y no puede ni debe ser evitada aunque pueda considerarse de mal gusto, algo que el presidente del “país de la libertad” parece no entender.

Y más a fondo: ¿En verdad creemos que Trump hace este escándalo por patriotismo? o ¿Es una estrategia para mantenerse en la cima de los medios? Recordemos que gano la elección con temas ultranacionalistas y esto queda perfecto dentro de ese tipo de propaganda enfilándose a la reelección. Yo no le creo nada, en cambio sí entiendo que hay muchos temas sociales por los cuales manifestarse para despertar conciencia y la NFL se presta para hacerlos públicos, ahora mismo la actitud de Trump se vuelve por si mismo un pretexto del cual quejarse, y vaya que en México sobran temas para reclamarle al hombre, a los jugadores no los critico mientras se mantengan dentro de un marco legal, esta novela tiende a degenerar, espero no ver leyes idiotas ni jugadores suspendidos, pero bussines are bussines así que a ver qué intereses les “asiste la razón” al final de esta historia.

