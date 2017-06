Pats, Chivas, Real: Mas envidias que fans…

Año de equipos grandes, Pats, Chivas, Real Madrid campeones, esto despierta pasiones desmedidas por parte de fans que ni siquiera les van a esos equipos y que en número superan a la misma afición que celebro el triunfo. En redes los mensajes y memes inundaron con descalificaciones, muestras de ira y odio a estos triunfadores, muchas más que felicitaciones, la verdad es una… LOS ENVIDIAN

Opinar se vale, pero es fácil diferenciar a un fan objetivo de uno celoso, solo es ver como la persona ATACA, se enoja, pierde la compostura y descalifica el triunfo de su envidiado, y es curioso que odien a alguien de quien ni viven y contra quienes ni compiten directamente, son víctimas de una ilusión y la confunden con pasión, EL DEPORTE PROFESIONAL ES MERCADOTECNIA, es como desgarrarse las vestiduras defendiendo a Nike sobre Adidas, SON MARCAS, NADA MAS.

Yo he criticado las trampas y mañas de los Pats y también vi penalti contra Chivas, pero, ¿de ahí a demeritar sus triunfos? la envidia cae por supuesto en estos que llevan más campeonatos que los demás, el Madrid es criticado por sus millones y jugadores caros ¿y qué? Lo aprovecharon, son campeones, ¡Y YA!,

Dedicarle hígado y no neuronas a la crítica lo llamo “escupir para arriba”, así, para muchos, Trump, Peña, Chivas, América, Real, Barsa, son unos pend… sí, todos tienen algo que criticarles, pero ¿quién quita que son los que mandan en sus terrenos? El éxito es PER SE, con maña, con polémica o suerte, es éxito y es la historia, descalificar ganadores es una cultura nociva, envidiosa y derrotista. ¿Por qué no critican a Cleveland, a Bills o al Atlas? Esos no ganan, ahí es donde hay que opinar que hacer en lugar de tratar de manchar trofeos y carreras exitosas. NO HAY ENEMIGOS, SON RIVALES. Es más productivo preocuparse de la viga en el ojo propio.

Alguien me dijo “Las Chivas gano con todo arreglado igual que Pats” ¡INCREÍBLE¡ Aunque no nos guste el cómo o el quien, el ganador es la fuente donde hay que aprender y es a donde hay que aspirar llegar, pero se requiere humidad para reconocer aciertos. La crítica visceral y envidiosa delata carencias y es tan común que merece un estudio y acción para cambiar la polaridad de muchos millones fijados en ver lo negativo y negados a aprender de los ganadores, quienes sean.

Aclaro que ninguno de los mencionados son mis equipos favoritos, me gusta el deporte, mi pasión es exclusiva del equipo donde yo aún juego, ningún otro es “MÍO”, admiro y respeto a los campeones, felicidades a ellos y su afición ¿Y los demás? calladitos más bonitos y a criticar carencias no éxitos, no escupan para arriba, al final es… solo PAN Y CIRCO.

Y de ahí... A lo que sigue.

beto@eluno.mx

@herbertodlarosa