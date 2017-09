Predicciones 2018: Vámonos por otro lado

A nada del kickoff, me avoco a cumplir mi ritual de años en este espacio para imaginar el playoff y el Superbowl LII. Mi balanza ha sido muy positiva en porcentaje, espero no demeritar. No tengo un formato definido, a veces repaso cada división y otras voy directo a campeonatos de conferencia, en fin, dejare que mi brujo interno se manifieste ¡hagan sus apuestas señores!

Divagando previamente, es muy cargado ver como los Pats (llega a pagar 6 a 1) son como EL ÚNICO RIVAL en Las Vegas, me recuerdan al Brasil del mundial como locales y… ya vimos. En el papel, Raiders tiene el mejor rooster hombre por hombre y Dallas la mejor proyección como equipo a corto plazo.

Sorpresa seria ver a un Alex Smith cumpliendo los poderes que le atribuyeron hace más de dos años para coronarse con Kansas, igual están Andy Dalton con Cincinnati y Carson Palmer con Arizona, lejanos. A mí, me encantaría a Green Bay con Mr. Rodgers ganando su segundo anillo, pero deficiencias en varias posiciones son un milagro para ajustar sobre la temporada, cuando Carolina perdió su SB, se decía que el próximo sería el suyo, y no, a Atlanta le veo el mismo destino, un trauma de tal derrota no creo les deje apenas pelear lugar en playoff.

De ciencia ficción seria ver llegar al SB, a Tampa o Tennessee con sus grandes QB’s, aunque no lo ganen, refrescarían mucho el paisaje. Hay quipos que no se deben descartar solo por quien los trae al frente: Gigantes, Santos e incluso Detroit.

Ahora voy yo, todo lo que voy a considerar es ajeno a lesiones y causas de fuerza mayor como jugadores franquicia golpeando mujeres. Ya dijimos Pats es lo fácil así que, me la juego difícil este año:

PLAN A:

NFC: Las Vegas difiere entre Dallas, Packers y Atlanta. Esta conferencia es la más reñida en el papel, sin embargo, el campeón, dicen que saldrá de la AFC, para mí la final: Seattle gana a Dallas o Atlanta

AFC: No veo a Denver o Houston con el “Power”, con posibilidades están los “ya no tan merito” de Kansas, Pats es lo obvio pero… Big Ben tiene la palabra de comodín, aun así, para mí la final: Raiders sobre Pats y un Brady mermado o, sobre Pittsburgh dominando su secundaria.

Superbowl LII: Raiders vs Seattle, y ahí, experiencia sobre habilidad, Seattle campeón.

PLAN B:

NFC: Final: Dallas gana a Green Bay en revancha

AFC: Big Ben épico sobre Pats

Superbowl LII: Dallas vs Pittsburgh, todo un cásico con pronóstico reservado, la experiencia otra vez: Steelers Campeón.

En fin, estas adivinaciones son solo un derecho de expresión, la verdad se escribirá a golpes estamos a una semana de gestar un nuevo campeón, ¡que sea grande!

Y de ahí... A lo que sigue.

