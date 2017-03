NFL: A lo que sigue….

La NFL no tiene tiempo de quedarse celebrando el fin de una gran temporada para ya estar inmersos en la que sigue, los anillos están sus lugares, la fábrica de trofeos ya elabora en nuevo Lombardi para el siguiente campeón y ahí yo ya creo que si no fuera por los temas de trampa, ya debería llamarse trofeo Bill Bellichik, pero eso es punto y aparte, ahora mismo corre el Scouting Combine donde se hacen pruebas físicas extremas a los prospectos, hay paticas con los equipos y se van haciendo los planes de refuerzo en lo que demuestra que el college tiene cada vez mayor calidad, y no temo al decir que estos muchachos están muy cerca de las cualidades de un jugador pro y ejemplos hay muchos, como Dak Prescott, Ezekiel Elliott y Odell Beckham Jr., quienes llegaron no solo a la difícil posición de titular sino que de inmediato se volvieron líderes en sus posiciones en la liga.

La semana pasada se rompió uno de los récords más vistos en el Combine, la carrera de 40 yardas la corrió el receptor abierto de Washington, John Ross, en 4.22 segundos, récord que no se movía desde que Chris Johnson lo rompió en 2008, y hay varios jugadores más merodeando la marca, así en varias pruebas van demostrando un atletismo cada vez más hábil y el nivel de los novatos, repito, está para desbancar a muchos titulares directamente legando a la gran liga.

El otro tema caliente es el de los agentes libres, hay decenas de ellos en el mercado, algunos que son exactamente lo que un equipo necesita y ahí la cosa es ver si le llegan al precio, por otro lado hay jugadores que pueden recibir grandes ofertas de equipos sin muchas posibilidades y prefieren bajarle un poco con tal de lograr un team con esperanzas de playoff, finalmente todos aspiran al gran juego y ganar un anillo, así que aún por mucho dinero, irse a Cleveland puede sonar a pasar algunos años sufriendo en lugar de peleando por un campeonato.

Interesante será ver qué pasa con Dont’a Hightower, defensivo de Patriotas que ha hecho dos jugadas clave en dos súper tazones, igual hay que seguir al súper runner Adrian Peterson quien podría salir de Vikingos después de no tener regularidad por lesiones, y entre ellos hay muchos más que podrían ser solución para varios equipos, Martellus Bennett, T.J. McDonald, Pierre Garcon, Jamaal Charles, Demarcus Ware, Latavius Murray, Legarrette Blount y muchos que son garantía sobre cualquier rookie, pero el tema de los topes salariales también se impone al tomar estas decisiones.

Para los no entendidos, la NFL desaparece después del superbowl y creen que de repente regresa por ahí de agosto, cuando en realidad el fraguado de una temporada es muy activo, importante y para los que lo seguimos está lleno de información, noticias y sorpresas…

Y de ahí… A lo que sigue

