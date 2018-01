¡A playoffs Apa! Mas Garoppolo

Se dieron verdaderas finales para definir contendientes, entre ellos y el camino al Lombardi ya hay favoritos. Aunque fue raro que Pats dejara a Tom Brady jugar sin nada que perder y terminara un juego claramente ganado, la especulación es que el pentacampeón no ha estado en su mejor nivel y parecía necesario mantenerlo para que no se “enfrié” sobre todo cuando descansaran una semana extra antes de su juego siguiente, es de reconocerse que a los 40 años termino como líder en yardas totales. Pats es el rival a vencer, cerro fuerte y sin lesiones serias, de los que le siguen están Pittsburgh y Filadelfia, este último notablemente disminuido con la pérdida de su líder el QB Carson Wentz y terminan siendo blanqueados en un juego que los deja en duda. De Pittsburgh, aunque termina con excelente record, su temporada vista con lupa ha sido un martirio, cada resultado fue un milagro y así terminaron ganando apenas a Cleveland, el peor de la temporada. Otro serio es Kansas con el -antes- insulso Alex Smith que terminó en los primeros lugares en porcentaje de efectividad, con Smith bien, los Jefes son una máquina a la que Pats debe recordar bien desde que los aplastaron en la primera semana.

Siguiendo con elucubraciones, un equipo que calladito se ha visto muy bonito y sin ser favorito podría dar la sorpresa: Minnesota, con 13 ganados no son para menospreciar a nadie, cerraron fuerte con su tercer mariscal y eso es un milagro en este deporte, síntoma de que todo el equipo está bien, aguas con ellos. Santos y su juego terrestre es un albur aun con la derrota de la última semana al igual que Rams que cierra terrible, pero sin nada que perder, su reto es que no tienen experiencia en playoffs. Hablando de eso, es de mencionarse que hay varios mariscales campeones en la pelea, Brady, Brees, Flacco, Big Ben y finalistas como Newton y Ryan lo cual le da mucho sabor al caldo. Veremos si estos dos últimos tienen suficiente para hacerse de un anillo. De los que sería un milagro ver campeones son Bills, Titanes, Jaguares todos pasaron de panzazo pero, sobre eso, no les veo con qué.

Las debacles de la temporada son por supuesto ate todo el infame Cleveland que sin una sola victoria “gano” la primera y cuarta selección del Draft, decepciones: Raiders y Dallas seguidos por Seattle y Green Bay.

Mi corolario se centra en un eliminado: 49’s, con 6 victorias no es noticia, el tema es que 5 fueron al hilo y bajo el liderazgo de un Jimmy Garoppolo que demostró deberá ganarse un contrato que seguro dejara que hablar el año que viene, los Fans de Ninners deberán esperar otro equipo para el 2018.

Y de ahí… A lo que sigue.

beto@eluno.mx

@herbertodlarosa