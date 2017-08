Jay Cutler a Miami: ¿Y luego?

Arrancaron los juegos de prueba, no me meto aun a eso, quiero comentar sobre Miami que esta semana movió medios con la lesión de su mariscal Ryan Tannehill, sacaron del retiro a Jay Cutler, ex de Chicago.

Firmó 10 millones por un año, nada malos después de retirarse sin gloria y sin el objetivo de un equipo que es ganar juegos. Entonces dijo que no estaba ya para el nivel de la NFL, se iba como comentarista para FOX, bueno, eso tendrá que esperar.

Pero ¿espera Miami alguna mejoría con el cambio? No es difícil encontrar aficionados a Delfines en México y preguntándoles a los que conozco, encontré opiniones dividas.

Cutler jugo en Osos con el coach Adam Gase, de ahí la relación que llevo al contrato, el entrenador sabe que Cutler conoce su sistema y eso es una ventaja con la temporada encima.

Pero en contra, Cutler tiene record de 52 ganados e igual de perdidos y es considerado muy inconsistente, la esperanza estriba en que su mejor año (2015) lo tuvo justo con Gase. Aun así, Miami no es candidato al súper tazón. Si Cutler, de 34 años, mejora el record (9-7 en 2016) dejara callados a más de uno, un lado bueno es su tropa de receptores, Jay Ajayi, Jarvis Landry y DeVante Parker, mejor que cualquiera cuadro en Bears.

De lo perdido, Tannehill, aun con buenos años para mejorar si se recupera de esta lesión, no presento grandes logros en sus años como debutante, no pesa como Derek Carr que al lesionarse decapito a Raiders para el playoff, no hay lamento con su ausencia ni se esperaba un gran 2017 con él al frente.

De Mariscales en el mercado, los novatos no tendrían tiempo de adaptarse al golpeo, al sistema y menos a la presión de la liga, en el limbo, no hay mucho de donde cortar, ¿Johnny Manziel, Colin Kaepernick? Mmm… Son problemas de conducta, en broma diría que, tal vez lograban más ¡sacando a Tim Tebow del Beis!

Mientras lo que Cutler agarra condición, la oportunidad es para el relevo Matt Moore quien debe sobresalir en pretemporada, como sea, no creo que hayan sacado a Cutler del retiro para meter un mediocre con 10 años en la liga.

Tal vez Cutler fue lo menos peor, pero no hay que menospreciarlo, conocer el sistema lo va a motivar y puede llevar a alguna sorpresa ¿porque no?

Y de ahí... A lo que sigue.

