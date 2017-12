Gigantes-Manning: Cosa de respeto

Entre las novelas que se tejen en NFL estas dos últimas semanas los Gigantes de Nueva York han dado de que hablar, primero cuando el aun coach Ben McAdoo sentó en la banca al mariscal Eli Manning rompiéndole una racha de 210 juegos consecutivos como titular, movimiento desesperado que generó reacciones muy desfavorables, por mal que va la temporada para Gigantes no se debe olvidar que Eli es un jugador franquicia que le ha dado dos campeonatos al equipo, McAdoo trato de justificar su decisión diciendo que aprovecharía la recta final de la desahuciada temporada para hacer pruebas ya pensando en el siguiente año, acto seguido Gigantes perdió su siguiente juego y la dirección despidió al mismo Coach nombrando al coordinador defensivo Steve Spagnuolo como líder interino y este de inmediato le devolvió a Manning su puesto.

Se dice que al sentar a Manning, McAdoo no solo se hecho a la afición encima sino también a los jugadores y por ello que tuvo que pagar la osadía con su trabajo. Por su parte, Eli Manning manejo todo con prudencia, acepto la banca diciendo que apoyaría al equipo respetando la decisión de su coach, luego retomo el puesto diciendo que entendía la responsabilidad y con humildad agradeció la oportunidad a su nuevo manager.

Con esto y aun con que los Gigantes continúen perdiendo, Spagnuolo ya se ganó la gracia de su afición, no se sabe aún si se le dejara al mando de forma permanente, hay que recordar que él ya fue head coach dirigiendo a los Rams por 3 temporadas sin éxito a partir del 2009. Esta podría ser su oportunidad de oro pero los Gigantes aun no emiten nada al respecto y por mientras seguro habrá negociaciones con otras opciones, se habla que el equipo de la Gran Manzana podría sacar a Jon Gruden del retiro o jugársela con el exitoso head coach de Stanford, David Shaw, por mientras queda rescatar algo de esta temporada y de mi parte se me hace correcto que sea con Manning al frente, este domingo la afición de Nueva York le ofreció una larga y emotiva ovación al inicio del juego contra Dallas lo cual es un mensaje muy claro para su directiva, Manning siempre ha dicho que se quiere retirar en ese equipo pero después de esto no sería sorpresa verlo partir a una opción que le garantice titularidad, con 36 años ya está en edad de retiro y aun cuando sus números han bajado considerablemente, se debe considerar que tiene una línea ofensiva mala que no lo protege y sus mejores receptores lesionados por lo que a su estadística le queda bien el beneficio de la duda. Por mientras merece el respeto y reconocimiento de terminar la temporada al frente de su equipo. Veremos qué pasa.

