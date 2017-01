Los elegidos para la batalla del olimpo

Aunque ese término pertenece a la sagrada olimpiada, estos atletas han logrado una hazaña no menor al clasificarse al playoff más exigido de los deportes de conjunto, ya he comentado que el americano no tarda en aparecer en las justas de los cinco aros como oficial. El playoff está definido y los contendientes van con todo por el máximo laurel que es el trofeo Lombardi.

Los pronósticos marcan favoritos a los Patriotas y enfrente tendrían a la “no” sorpresa de Dallas, ambos con la ventaja de que descansaran una semana más y recibirán todos los juegos en casa, veo el caballo negro en Atlanta con Matt Rayan y Julio Jones como una mancuerna mortífera. Kansas cerró con una ofensiva imponente cosa que no se les veía hace años, calladitos los Gigantes han ganado 9 de sus últimos 11 juegos, personalmente no creo que Detroit, Texas ni Miami tengan con que para ganar el campeonato y me preocuparía más por Seattle y los Steelers que acabaron con mucha categoría y podrían dar un campanazo.

Tema que me da mucha lastima es el de las lesiones, Raiders sin Derek Carr queda minusválido después de una gran temporada, Miami está en la misma situación y es horrible ver a los Texanos lidiando con quien va a ser su mariscal después que sentaron a Osweiler de forma vergonzosa.

De los QB’s invitados vemos que Aaron Rodgers, Big Ben, Tom Brady y Russell Wilson portan anillos de campeones, como equipos, Packers, Kansas, Raiders, Dallas, Miami, Steelers y Patriotas han sido campeones, los demás van por su primer Lombardi y solo Detroit y Houston nunca han llegado al gran juego.

Hay defensivas que nos hacen olvidar al campeón y gran ausente Denver.

Falta ver si Tom Brady logra convertirse en el primer QB con 5 anillos a los 39 años y la posibilidad de que Dallas haga la hazaña nos haría ver algo sin precedentes, podrían ganar el Lombardi, el MVP del Súper Bowl, el Rookie del año y el MVP de la temporada al mismo tiempo. Pero bueno, falta mucho para eso, por mientras disfrutemos estos juegos que son a muerte.

Y de ahí... A lo que sigue.

beto@eluno.mx

@herbertodlarosa