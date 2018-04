Draft: Circo en Serio

256 novatos jugadores provenientes de diversos equipos colegiales encontraron este fin de semana por medio del Draft lo que ahora podrán denominar un trabajo y una casa. Al menos por unos meses. Quedaron fuera por lo menos otros 400 más que se graduaron y jugaron en la liga universitaria de los EE.UU. Más decenas que traían calificaciones de universidades de Canadá y que quedaron en el limbo de la agencia libre como novatos y están ansiosos por ir a hacer pruebas, aunque sea de forma gratuita, en el verano con quien los acepte. La misma prensa norteamericana en algunas facciones ha llamado al Draft un circo mediático exagerado, y por supuesto, los gringos son expertos en convertir en show todo lo que se pueda aprovechando en este caso las actividades de la liga para generar ratings, recordemos que todo eso tiene que ver con televisoras y muchos patrocinadores a los que no les gusta esperar tantos meses sin acción. Y por criticable que sea la forma de presentar como un reality show cada una de las rondas de selección con cámaras en simultáneo en las casas de los jugadores, lagrimas, risas etc. Lo que hay que rescatar de esto es que de fondo es una de las mejores estrategias qué sirven para balancear y hacer competitivo este deporte, el Draft es ejemplo a nivel mundial en cuanto a la equidad de oportunidades que ofrece a cada equipo, para los que no lo saben, la preferencia de obtener al mejor jugador se le otorga a los equipos que hayan terminado peor en la temporada anterior. De esa forma hemos podido ver campeones a Seattle y hoy a Filadelfia cuando en otros años habían tocado fondo en sus divisiones. Ambos llegaron al Super Bowl con mariscales de campo novatos Russell Wilson en su segundo año con Halcones y Carson Wentz enruto toda la temporada a Fili y aun saliendo por lesión los dejo listos para que Nick Foles diera la gran sorpresa sobre Pats. Así que sin ser tan crítico por el formato, celebró ampliamente que estos muchachos lleguen a cumplir su sueño, la mayoría no van a debutar pronto y muchos serán recortados en pretemporada, algunos de los que quedaron fuera verán su destino en ligas internacionales y a pocos los veremos debutar como titulares en 2018. Esta generación nace y alguno seguramente dará de qué hablar como pasa cada año, bien por el americano, estimado lector buena suerte a tu equipo con sus refuerzos, los vamos a ir analizando en futuras entregas. Y de ahí... A lo que sigue.

