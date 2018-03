¡Sorpresas y más sorpresas!

Vaya movimientos vertiginosos aun antes del draft que solía ser la pauta contrastante en movimientos de compra venta de la NFL, inició semana terminando el misterio de la semana pasada, Santos se queda con Drew Brees firmándolo a un día de ser agente libre, se rumora que la afición hizo la presión en redes porque ya había una millonaria propuesta de Jets, debe haber sido un estira y afloja bárbaro.

Llama la atención como Raiders soltó a Michael Crabtree de quien habían dicho se quedaría, quien sabe que paso pero fue volantazo de última hora porque sabemos que el #15 era una opción fuerte para el QB Derek Carr. Ni tardos ni perezosos Los Malosos compraron al receptor estrella ex de Packers, Jordy Nelson, quien fue liberado porque afectaba el tope salarial del equipo pero se dice que después de un par de años con lesiones no ha quedado bien, son rumores.

La noticia de la semana fue el contrato de Kirk Cousins, adquirido como agente libre por Minnesota con el contrato más raro de la historia, por un lado, porque Vikingos parecía tener 3 QB’s para titulares y adquirió a Kirk como iniciador y con el mayor salario promedio anual de la historia rebasando el que había impuesto Jimmy Garoppolo con Ninners, Cousins ganará sobre 28 millones de USD. Contra 27.5 de Jimmy, quizás el dato más llamativo es que el contrato por 3 años está garantizado, es decir, no importa el desempeño, lesiones o baja de juego del jugador, como sea recibirá esa marmaja completita ¡wow! Es un hito en la NFL que desato una viral en las redes de comentarios contrastados, en mi opinión, Cousins no vale tanto ni garantiza nada a unos Viks, si bien les hizo falta QB en el juego decisivo, Kirk no tiene la experiencia ni en playoff como para pensar que podría rebasar un campeonato divisional y menos a ese precio que solo añade presión al jugador y al equipo que lo exige. Cada quien.

Derivado de eso, Case Keenum, ex titular de Viks firmó con Broncos que no tenían cabeza, a ver si la experiencia del 2017 le da madurez para regresar a Denver a las grandes ligas, por su parte el mala suerte de Sam Bradford por fin vio luz con un contrato por un año por 20 millones con Cardenales, a ver si lo desquita y antes no se lesiona otra vez. El que sigue de los 3 de Vikingos es Teddy Bridgewaters quien firmo con Jets y seguro será titular, pero ahí se cuestiona si realmente está recuperado de la severa lesión de rodilla que lo retiro después de brillar desde su debut. Es una historia por seguir como muchas otras que ya no caben hoy en este su espacio.

Y de ahí... A lo que sigue.

