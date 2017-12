Celebraciones: Algo más que el gusto

Decían que era para prevenir el ofender, tanto al equipo rival como a símbolos o temas de moral social, el hecho es que por décadas la NFL no solo limito, sino que suprimió y castigo severamente las celebraciones de jugadores al anotar un touchdown. Este año la regla se flexibilizo y aun con ciertas y claras restricciones, se dio permiso a que la lógica algarabía de anotar sea un derecho innato y los actores de la tan deseada entrada a las diagonales puedan manifestarse no solo individualmente, sino que también en grupo, en conjunto, en el equipo que conforman.

Sea ofensiva o defensiva, una anotación es una labor de conjunto y merece ser disfrutada por todos los integrantes de los once elementos que la hayan logrado, muchos fans se quedan con la idea que el mariscal de campo, el receptor o el corredor en turno de lograr los seis puntos son las estrellas únicas y merecedores de todo el reconocimiento, en si eso es un desconocimiento del juego, del ajedrez que representa y de la estrategia global involucrada no solo en anotaciones sino en todo el plan, ignorar el valor de un bloqueo o una ruta de sacrificio significa no saber disfrutar el americano en su máxima expresión, cada movimiento puede favorecer o echar a perder una jugada, los principales personajes lucen porque son los que tocan el balón pero dependen absolutamente en el desempeño de sus colegas que muchas veces ni son nombrados en una transmisión televisiva.

Sobre este tema de las celebraciones se me ha comentado que ha rebasado lo lógico y se ha vuelto un show, pero… ¿Qué es el americano? ¡Es un show! Y debemos recordar que los jugadores son en su mayoría jóvenes con años de esfuerzo todos dedicados a esa precisa gran jugada que logra los triunfos, es un merito, es un derecho.

Lo que hemos visto esta temporada es que las celebraciones se han sofisticado y los equipos han ido preparando lo que podemos llamar coreografías, desde el arremedo de un juego de ping pong entre ofensivos de Detroit hasta chuzas de boliche humano, escuadrones de águilas volando y jugadores tratando de resucitar al balón, en fin, ya son un sinfín de formas creativas que en mi opinión hacen más divertido este deporte y a los jugadores le da permite demostrar una faceta humana frente a su afición en momento de alegría.

En la web hay decenas de compilaciones de lo que se ha visto esta temporada, recomiendo a los fans ver esas creativas demostraciones de júbilo que conforman por su propio lado un show independiente al estrés del juego, al marcador y a la situación deportiva, y fuera de lo divertido agradezco que la liga se haya humanizado y permita estas expresiones, no todo son golpes en la NFL, chéquenlo.

beto@eluno.mx

@herbertodlarosa