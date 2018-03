Se mueve, se mueve…

Pasan cosas aun sin temporada, destaca la decisión del coordinador ofensivo de los Pats, Josh McDaniels, quien después de meses de estar coqueteando con Colts los termino rechazando y se queda en NE, eso dejo muchos rumores, sabemos que es incondicional de Bill Belichick y fuera de que lo hemos visto peleando con Tom Brady hay una gran relación entre ellos, él ha formado jugadores anónimos y los volvió estrellas cómo el RB Dion Lewis, al TE Chris Hogan y al famoso Wes Welker entre otros que no fueron de primera selección, aparte, ha sabido llegar a Finales con jugadores lesionados, el tipo ya merece un equipo y si me permiten la adivinación, yo creo que ya le ofrecieron quedarse como Head Coach de Pats y que Bill Belichick incluso ya debió decir cuando le entregará la estafeta. Por otro lado, no descarto ver un romántico adiós en conjunto de Belichick y Brady, sería un notición y por sus edades no debe tardar en suceder. Todo son especulaciones, pero es lo hay para platicar sin temporada, para Pats el problema será cubrir al segundo QB y ver los contratos de varios jugadores que merecen cobrar bien llevando el tope salarial al límite. Esto incluye a Brady quien, aun con sus casi 41 años, cerro a tambor batiente al igual que Gronk, Amendola etc. Es un hecho que Pats ha sido un éxito por su destreza en el manejo del Draft y negociaciones con veteranos, el hecho de que McDaniels se quede los hace peligrosos cuando parecían un equipo que se desmantelaba sin coordinadores, para los fans debe ser un alivio, falta mucho, pero para Pats se ve bien el panorama al menos por un año más.

En otras noticias el legendario pateador Adam Vinatieri decidió quedarse otro año con Colts, será su campaña 23 y con 45 años será el jugador más longevo de la actual era en la NFL, con sus números parece que tiene cuerda para 5 años más. Otro del mismo calibre es Larry Fitzgerald quien seguirá con Cardenales sumando puntos para su inevitable ingreso al salón de la fama.

Del Scouting Combine, coincido con expertos e incluso coaches que dicen que es una “faramallada”, un vil show mediático, muchos coordinadores admiten que no es ahí donde deciden sobre los novatos, no creo justo “quemar” a un jugador con pruebas que parecen de kínder cuando en la mayoría de los casos llevan más de 10 años sumando méritos jugando de verdad. 300 jugadores están exhibiéndose así con la expectativa de llegar con mejores cartas al Draft, ni modo, es parte del show. Bussines are bussines.

Y de ahí… A lo que sigue.

