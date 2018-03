Agentes libres: Vuelas las Palomas

Con tanto movimiento no da espacio para comentar todos, destaca el millonario contrato del polémico CB Richard Sherman, ex de Seattle pagado por los Ninners que delatan su ambición por blindar su defensiva y complementar el esfuerzo que gastaron en el QB, si bien se ve como que esto podría afectar su tope salarial, Ninners tiene buena expectativa en el draft y del resto del equipo del año pasado no hay demasiados que puedan cobrar fortunas hasta demostrarlo con una buena temporada, 2018 será un año para que 49’s regrese a las carteleras. Sabemos que todo esto aún es muy anticipado y que falta mucho por lograr en la integración del equipo, pero con el cierre que tuvieron en 2017 y con estas adiciones se pueden pronosticar buenas cosas.

Por otro lado, vimos a Denver decirle adiós al profundo Aqib Talib quién no acepto recorte de salario y prefirió ir a reforzar a unos Rams que también prometen para la próxima temporada, la juventud y el potencial de su coach si su QB parece que darán batalla en serio y Talib es experiencia de campeonato en la defensiva, es otro equipo que está armándose hasta los dientes.

En más de agentes libres, se sigue barajando el destino del QB Kirk Cousins de quien fue sustituido por Alex Smith, el cambio habrá sido solo por el precio porque no creo que Washington vaya a volar más lejos con él. En otros misterios, Cleveland adquiere de Bills al insulso Tyrod Taylor con la esperanza de lograr como máximo una temporada con la mitad de juegos ganados y que el draft los provea de milagros para competir, ahora su ex titular, DeShone Kizer, se va de refuerzo a Packers y aunque parece que pierde liderazgo, tal vez gane más con la oportunidad de aprender de Aaron Rodgers uno de los mejores de la historia que ya acuso lesiones importantes el año pasado.

En el mercado hay una aparente sobre oferta de profundos y al contrario parece haber muy pocos backers para presionar QB’s y faltan linieros ofensivos. En otros dilemas, Vikingos tiene la rara situación de contar con 3 potenciales QB’s, Bridgewater que era el titular y Bradford ya están sanos, pero Keenum fue el que los llevo a finales, es un albur que deberá resultar como buen negocio para los Viks.

Fuera de todo, Drew Brees es la máxima estrella en libertad, debe quedarse en Santos, pero hay rumores con Jets que podrían pagarle hasta 30 millones por año, sería un récord de la liga, dinero difícil de rechazar cuando Drew tiene 39 años, veremos.

Son movimientos prematuros a esta altura, los equipos están tratando de armarse y empezar temprano, ya vendrá el Draft que pintará de mejor color las posibilidades de frente a la temporada, será un gran año.

Y de ahí… A lo que sigue.

